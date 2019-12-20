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權值股獲利了結賣壓出籠 台股終場下跌59點收11,959

權值股獲利了結賣壓出籠 台股終場下跌59點收11,959

2019-12-20 13:46經濟日報 記者葉子菁／台北即時報導

台股今以11,959.08點作收，下跌59.82點，成交量1,687.2億元。報...
台股今以11,959.08點作收，下跌59.82點，成交量1,687.2億元。報系資料照
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貿易戰持續釋出樂觀訊息，美股昨日四大指數續創歷史新高，台股今日開盤小跌，由於台積電、聯發科等權值股漲多拉回，壓抑指數表現，短線獲利了結賣壓相繼出籠，盤中指數一度走跌近80點，並失守萬二關卡及五日均線，儘管低階買盤一度進場承接，帶動指數翻紅，惟尾盤仍見賣壓摜壓主要權值股，終場11,959.08點作收，下跌59.82點，成交量1,687.2億元，不過週線仍連三紅。

雖然眾議院投票通過總統川普彈劾案，但並不影響市場投資情緒，因美國財政部長明確表示美中將於明年1月初簽署協議，雙方僅剩翻譯與法律審查等工作，加上國會通過美、加、墨貿易協議，正面消息帶動四大指數周四持續穩步走揚，收盤均創下歷史新高。而亞洲主要股市今早漲跌互見，韓、陸、港股開高震盪走高，表現較為強勢，日股開高走低，台股則開低震盪走跌。

觀察今日盤中台灣50成分股表現，電子股部分，權王台積電除息第2日表現仍疲弱，盤中一度走跌近1.5％，持續呈現貼息態勢，聯發科也呈現漲多拉回，盤中走跌近2%，南亞科也有逾1%的跌幅，國巨則開高走揚逾4%，研華、可成走揚逾1%，大立光小漲0.5%等；金融族群則多為小漲格局；非金電族群部份，則以和泰車走揚逾2.5%表現最為強勢，台灣高鐵走揚逾2%，豐泰、寶成也有逾1%的漲勢。

其餘盤面焦點族群部分，類股持續輪動，外資預期明年MLCC價格將上揚5~10%，帶動被動元件攻勢，包括大毅走揚逾6%，國巨走揚逾4%，奇力新、蜜望實、凱美也有逾3%的漲勢，今展科、華新科、禾伸堂走揚逾2%；而生醫股也獲得資金流入，包括中裕強漲逾8%，浩鼎走揚逾6%，智擎、太景-KY等也同步走強。

台新投顧副總黃文清指出，台股這波漲勢由半導體族群帶動，今日相關個股都出現資金短期獲利回吐的現象，不過其他類股走強填補，只要後續重要指標股能維持強勢格局，台股仍有機會在往上攻堅。

台股台積電權值股

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