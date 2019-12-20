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光寶智能生活與應用事業群 明年營收看增三成

2019-12-20 12:03經濟日報 記者吳凱中／即時報導

光寶（2301）積極發展新事業，旗下智能生活與應用事業群近年穩步成長，目前占集團營收約達三成，明年目標營收看增三成，挑戰400億元大關，且隨著網通業務產能供不應求，高雄廠已規劃明年第2季擴產，為營運增添柴火。

因應智慧城市、5G、人工智慧（AI）、IOT等科技新趨勢，光寶近年積極轉型，於2017年成立光寶智能生活與應用事業群，轄下涵蓋光林照明事業部、智能監控系統事業部、工業自動化事業部、網路通訊事業部及通訊模組事業部等五大業務。

智能監控系統事業部業務以代工安全監控設備為主，近年受惠美國政府防堵海康威視、浙江大華等陸系巨頭，光寶監控業務也間接受惠轉單效應，今年已成長1倍，目標明年還能再翻倍增長。

至於光林照明事業部以發展LED路燈業務為主，2019年在全球已達到200萬盞LED路燈安裝，業務以美國市場為主，但在智慧城市商機發酵下，目前在中東地區也陸續傳出捷報。

以營收比重來看，光林照明事業部佔智能生活與應用事業群營收約一成，網路通訊事業部及通訊模組事業部各占三成，智能監控系統事業部則達25%，工業自動化事業部約5%。

光寶集團截至今年前11個月營收已達1,635億元，法人預估到年底將達約1,800多億左右，而智能生活與應用事業群佔營收比重達25-30%，今年呈現穩步成長。

光寶智能生活與應用事業群總經理陽廷瑞指出，工業自動化、智能監控明年都有增長空間，尤以智能監控成長幅度最大，目標明年整體事業群營收挑戰400億元。換算下來，預估該事業群明年營收可望看增三成。

在生產基地部分，該事業群目前中國、台灣皆有生產基地，台灣廠區因應中美貿易戰，光寶先前已在高雄設立廠房，於今年5月投產，生產伺服器、網通相關零組件，但產能已供不應求。

為此，光寶將擴增高雄產能因應，主要以生產網通相關產品為主，並預計新增80~100人團隊。同時，伺服器、消費性產品電源零組件也將移部分產能至高雄廠，預計明年第三季開出新產能，為營收帶來新動能。

營收光寶集團

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