美股續創歷史新高 台股開低走跌失守「萬二」關卡

貿易戰持續釋出樂觀訊息，美股昨日四大指數續創歷史新高，台股今（20）日以12,001.56點開出後，指數一度走高至12,025.82點，惟台積電、聯發科等權值股漲多拉回，壓抑指數表現，帶動短線獲利了結賣壓出籠，指數一舉跌破「萬二」關卡及5日均線。

終場道瓊工業指數上漲137.68點，或0.48%，收在28,376點；標普500指數上漲14.23點，或0.445%，收在3,205.37點；那斯達克指數上漲59.48點，或0.67%，收在8,887.21點；費半指數上漲14.68點，或0.80%，收在1,834.97點。

籌碼面部分，三大法人昨日轉為賣超，合計賣超73.41億元。其中外資賣超70.46億元，投信賣超9.57億元，自營商買超6.63億元。

資券變化方面，融資增3.42億元，融資餘額為1,430.51億元，融劵減2.45萬張，融券餘額為63.01萬張。外資台指期部位，多單減碼1,421口，淨多單部位4,2487口。

統一表示，昨日台股良性拉回，守穩萬二點關卡，顯見下檔具強力支撐。考量目前技術面及籌碼面均維持多頭格局，搭配年底集團作帳行情，不預設指數高點，建議可趁拉回積極布局持續作多。

在類股選擇上，看好5G概念股、PCB、網通及IC測試等族群。