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年底將至 法人聚焦台塑、華新集團作帳

2019-12-19 23:35經濟日報 記者黃力／即時報導

外資年底長假來臨，預期市場將轉由內資主導，在集團作帳上，法人看好台塑華新等集團在年底有望接棒多方轉強，走出一波表現。

電子權值股為今年台股多方推手，推動大盤挑戰新高，而隨行情升溫，包括食品、造紙、紡織、塑膠、汽車、營建、金融等非電族群也乘勢上揚，當中，台塑、統一、永豐餘、遠東等傳產集團旗下個股近日在電子類股走疲之際，表現相較出眾。

法人指出，為提升年度財報表現，公司、集團於年底時多會把握景氣循環或產業轉機題材來醞釀行情，據統計，集團如金仁寶、台塑、聯電、霖園、國碩、富邦、華碩等過去十年在12月有八成以上的上漲機率，統一、裕隆、遠東、東元也有七成以上的上漲機率。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，以過去十年12月初至隔年1月底的分類指數表現來看，塑化類股上漲機率有九成，平均漲幅為6%，運輸類股上漲機率則有八成，平均漲幅有3%，現階段，相關個股今年漲幅表現仍低，包括台塑、華新、長榮集團等皆是可留意的標的。

台新投顧副總黃文清指出，傳產集團為年底集團作帳的主要標的，與熱門股相較，多數傳產集團股仍處低基期，可就產業表現來篩選具有轉機的個股，當中，塑化及水泥為投資人可持續觀察的類股，此外，金融集團年底也有表現機會。

台塑個股華新

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