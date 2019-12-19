台股大跌逾百點 這幾檔逆勢飆上天價

台股示意圖。 記者葉信菉／攝影 分享 facebook

台股在站上萬二大關，今(19)日出現高檔整理，台積電貼息下，指數大跌103.55點，收在12,018.9點，不過，仍有逆勢飆出天價的公司，其中以台積電供應鏈就占了兩檔，尤以家登(3680)今年來漲幅逾5倍，表現更是突出，台表科也有2倍漲幅，和泰車朝700元大關挑戰，今年也有逾倍的漲幅。

台積電今年來股價一度創下345元的歷史新高，今日除息表現雖是不如市場預期，首日呈現貼息，但法人仍是看好台積電後續的營運表；在7奈米強效版訂單滿載，且朝5奈米、3奈米等先進製程不斷前進下，帶旺相關供應鏈的營運成長；隨著台積電股價及市值衝高，供應鏈的表現也不遑多讓。

家登打進台積電供應鏈，營運動能增強，11月營收2.58億元，月增42.85%、年增47.01%，累計前11月營收20.95億元，年增 49.73%，預期在台積電明年5奈米量產下，將進一步挹注家登的營運，法人看好明年受惠台積電持續擴增先進製程，全年產能將呈現滿載。

家登第3季毛利率33.97%，稅後純益5,998萬元，每股純益0.87元；累計今年前三季每股純益2.73元，法人看好明年獲利有挑戰一個股本；統計家登今年來股價漲幅達521.07%，今日收在197.5元，持續創新天價。

無塵室大廠漢唐也是台積電的供應鏈，受惠於半導體的強勁需求，加上各大廠持續擴廠，手上訂單超過500億元，包括台積電、美光、宏捷科等訂單預計明年開始入帳；漢唐今年累計前三季每股純益10.66元，法人看好今年獲利可望創新高，明年有機會持續創高。

漢唐11月營收29.03億元，月增37.48%，年增22.32%，創歷史新高；合計10月及11月營收已達50.15億元，超越第3季營收42.42億元，第4季業績表現將呈現成長；漢唐今日收在187.5元，創下新高，今年來漲幅達109.03%。

和泰車11月合併營收214.7億元，年增29.96%，月增 9.85%，累計前 11 月合併營收 1,919.25 億元，年增 13.8%，今年營收將可創下新高，今日股價再往上攻，收在678元，寫下新天價，統計今年來漲幅達165.36%。

台表科今日以117.5元收盤，同樣是創新高的個股，統計今年來漲幅達202.06%；今年第3季營收101.9億元，法人預估第4季營收及獲利可持續成長，同時看好台表科明年營收可望再成長。

不斷電系統（UPS）大廠旭隼今年業績可望成長兩位數，明年也是同樣的目標，今日股價收在724元，創下新高，統計今年來漲幅達34.82%。