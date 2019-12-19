台積電除息表現不如預期 台股大跌103點收12,018

台股今（19）日因台積電（2330）進行除息2.5元，除息秀表現不如市場預期，尾盤走弱下跌2.04%，收在335元。記者黃仲裕／攝影 分享 facebook

台股今（19）日因台積電（2330）進行除息2.5元，除息秀表現不如市場預期，尾盤走弱下跌2.04%，收在335元，造成加權指數短線修正整理，終場跌破5日均線，下跌103.55點、跌幅0.85%，指數收在12,018.9點，成交量達1,362.65億元。

美股隨著聖誕假期逐漸接近，市場交易開始變得清淡，加上市場關注美歐關稅戰是否進一步擴大、川普彈劾案影響，使四大指數僅那斯達克小幅收紅；連帶影響今日亞股表現疲軟，主要股市中韓股、上證、深證則在平盤附近上下震盪，而日股、港股、台股走弱，跌幅約在0.3~0.8%間。

外資看好明年中高階智慧手機相機採用3鏡頭將為趨勢，帶動股王大立光股價上漲0.3%，盤中最高來到5,200元，為近一年新高水位，不僅表現撐盤，還帶動光學股族群走強，二線光學族群的新鉅科、今國光、佳凌等走揚。

美光受惠財報優於預期，公司樂觀預估新的季度將為產業谷底，帶動記憶體族群、南亞科、華邦電、威剛等走揚。

法人認為，美中貿易戰大幅降溫，明年全球經濟發展動能可望轉強，短線指數可能會反映技術面修正，不過考量台股技術面維持多頭格局，加上12月至隔年第1季易漲難跌特性，搭配年底集團作帳行情，不預設指數高點，建議持續作多。