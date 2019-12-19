法人看好TWS趨勢喊買美律 股價帶量創波段高

真無線藍芽（TWS）趨勢看好，本土法人看好美律（2439）營運，預期明年TWS產品出貨將大幅成長，進一步挹注營收的成長，三家法人喊買，分別給予加碼、買進、逢低買進評等，目標價210元、211、216元；外資及投信連4天買進美律，今（19）日股價帶量飆高，創下7月以來的波段高價。

法人表示，TWS前景看好，美律將是主要受惠廠商之一，明年TWS產品出貨成長，預估相關營收將達130億元，較今年66億元倍增；另外，iPhone speakers業務也會持續成長，調高美律目標價，由185元調高至210元，重申加碼評等。

另一家法人表示，美律今年營運先蹲後跳，明年營收及獲利成長，主要來自TWS的推動，另外，明年美系手機客戶Speaker供貨比重將提高到30~40%，加上5G手機也將上市，將帶動換機潮。

法人指出，美律除了積極開發美系客戶包括耳機、Smart Speaker、Watch等產品之外，也開始布局Android客戶，將成為明年的成長動能之一，建議買進，目標價216元。

另一家本土法人表示，美律真無線耳機TWS市場接受度陸續提高，多家耳機大客戶明年都將推出新款，加上電池缺料問題可望陸續排除，看好美律明年TWS出貨訂單量將會增加。

法人認為，由於單款TWS毛利率較頭載式優，可望帶動毛利率逐季上升，揚聲器部份，則將隨著蘋果明年下半年推出包括5G的新iPhone手機，帶動新一波的換機潮，預期揚聲器成長爆發力較今年高。

法人指出，考量美律股價已大致反應近半年營運平淡的利空，目前評價偏低，維持逢低買進評等，六個月目標價211元。

美律近日吸引外資及投信買超，推升股價漲勢，今日以168元開高，一度拉升至172.5元，創下波段高價，盤中漲幅2.1%。