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美光財報優於預期 帶動台股記憶體族群走勢

2019-12-19 11:58經濟日報 記者張瑞益／即時報導

全球記憶體大廠美光科技在18日美股盤後公布財報，由於業績表現優於市場原先預期，盤後股價一度大漲，也再度帶動台股記憶體股今（19）日股價表現，今日台股指數拉回，但記憶體股包括南亞科（2408）、旺宏及華邦電均是上漲表現。

美光科技於18日美股盤後公布財報，盤後股價一度大漲近5%，主要由於該公司最新一季的營收與獲利皆是高於市場預期，美光表示，最近一季財報的好表現，反映了DRAM與NAND等產品需求已見觸底回升，市場法人也多預期，未來美光的營運狀況將開始進入上升周期。

受到美光財報表現優於預期且股價一度大漲的帶動，台股大盤指數在連續上漲之後，今日一度下跌逾80點，不過，台股三大記憶體股，南亞科、旺宏及華邦電呈現全面上漲表現，其中，南亞科表現較為強勢，盤中股價漲幅約在2%至3%，而旺宏及華邦電則是上漲2%左右幅度。

美光18日也表示，該公司已經取得所有許可證，可向其最大客戶中國華為供應一些產品，讓在逐漸放緩的記憶晶片市場中掙扎的美光大大紓解壓力。

此外，根據外電報導，美光總裁 Sanjay Mehrotra也指出，DRAM市況表現方面，2019年下半年有很強的復甦，至於NAND的市況，Mehrotra則是表示，由於產業整體的資本支出下降，2020 年產業單位供應量將低於產業單位需求量，因此我們預期，明年全年產業環境有所改善。

國內法人機構也多認為，在製造商擴產轉趨保守，庫存也有較大程度的去化，再加上需求面有5G、AI、車用、物聯網等新型態需求興起，讓近期市場看好記憶體產業可望在明年即重新回穩，價格也有望上漲。

美光南亞科記憶體

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