聯嘉盤中股價 一度逆勢上漲近2%

車用LED廠聯嘉（6288）近期股價維持在高檔強勢整理表現，今（19）日盤中股價一度逆勢上漲約2%，股價盤中高點來到26.95元，相當接近先前股價高點27.5元。

在技術面上，今日股價上漲後，觸及布林軌道上緣，短線若量能無法放大有小幅拉回壓力，不過，若帶量衝上布林軌道，有機會突破前高後，再拉出一波漲勢。

聯嘉主攻車用市場，尤其以歐美車系為主，該公司也是特斯拉供應鏈一員，提供 Model 3 燈具，包括尾燈和煞車燈，另外還有美國 SUV 和皮卡車款的專案，今年第3季以來，該公司出貨及單月營收表現增溫，未來除特斯拉的Model 3 之外，包括福特一款新車和 BMW二款新車也都是出貨成長動能。