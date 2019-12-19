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聯嘉盤中股價 一度逆勢上漲近2%

2019-12-19 10:13經濟日報 記者張瑞益／即時報導

車用LED廠聯嘉（6288）近期股價維持在高檔強勢整理表現，今（19）日盤中股價一度逆勢上漲約2%，股價盤中高點來到26.95元，相當接近先前股價高點27.5元。

在技術面上，今日股價上漲後，觸及布林軌道上緣，短線若量能無法放大有小幅拉回壓力，不過，若帶量衝上布林軌道，有機會突破前高後，再拉出一波漲勢。

聯嘉主攻車用市場，尤其以歐美車系為主，該公司也是特斯拉供應鏈一員，提供 Model 3 燈具，包括尾燈和煞車燈，另外還有美國 SUV 和皮卡車款的專案，今年第3季以來，該公司出貨及單月營收表現增溫，未來除特斯拉的Model 3 之外，包括福特一款新車和 BMW二款新車也都是出貨成長動能。

特斯拉新車福特

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