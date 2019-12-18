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韓國瑜：我來日無多 這兩件事不做對不起下一代

為老兵發聲 宋楚瑜批蔡：年金改革胡亂暴衝

傳產龍頭作帳 躍為多方焦點

2019-12-18 19:10經濟日報 記者黃力／即時報導

美中貿易戰休兵、國際熱錢持續湧入，台股18日震盪盤堅，在大型電子權指股漲勢收斂下，台塑（1301）、統一、永豐餘等傳產龍頭股挾產業轉機題材、作帳行情，接棒多方轉強，躍為盤面焦點之一。

台積電創歷史新高價後，今轉趨溫吞，於盤下震盪，股王大立光來到5,000元關卡後，買盤推升力道也相對有限，惟鴻海持續走紅，輔以傳產、金融權值股適時表現，指數於午盤後由黑翻紅，終場上漲25點，收在12,122點，成交1,474億元。

電子權值股為台股多方推手，推動大盤屢創新高，而隨行情升溫，包括食品、造紙、紡織、塑膠、汽車、營建、金融等非電族群也乘勢上揚，當中，台塑、統一、永豐餘、遠東等傳產集團旗下個股尤在電子類股走疲之際，表現相較出眾。

台塑在法人近日積極布局下，日K連二紅，站上百元關卡，挑戰年線，法人指出，台塑四寶因石化產品價格持續低迷，本季營運下修至微幅衰退，然集團在美國廠的產能開出將挹注中長線成長動能，而台塑四寶PBR處於歷史下緣，以目前股價換算2020年殖利率，約當2019年水準，下檔空間有限。

除塑化產業，造紙產業也因產製品報價疲弱，產業展望不佳，影響股價行情，不過，隨紙廠生產基地移轉的效益逐步顯現，以及美中協商釋出利多，需求有望回升，激勵法人買盤持續卡位永豐餘等相關標的，推升一波漲勢。

法人指出，目前台股各期均線呈多頭排列，12月至隔年1季易漲難跌，步入年底，不僅有電子集團作帳，傳產集團股因股價位階偏低且籌碼穩定，因此具補漲空間，後市可留意如汽車組件、金融及原物料等集團股。

台塑台股永豐餘

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