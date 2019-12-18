台積電19日除息 大盤蒸發21.62點

台積電。 聯合報系資料照片 分享 facebook 台積電明（19）日除息2.5元，證交所公告，台積電一檔股票除息，大盤市值將減少648億元，換算大盤蒸發21.62點。

台積電今日因外資倒貨，終場收跌0.5元，以344.5元收市，股價仍穩在高檔。明日除息的參考價為342元，預計發放518億元現金股利，外資可領走407億元，明年1月16日發放。