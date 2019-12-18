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台積電19日除息 大盤蒸發21.62點

2019-12-18 17:54經濟日報 記者趙于萱／台北即時報導

台積電。 聯合報系資料照片
台積電。 聯合報系資料照片
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台積電明（19）日除息2.5元，證交所公告，台積電一檔股票除息，大盤市值將減少648億元，換算大盤蒸發21.62點。

台積電今日因外資倒貨，終場收跌0.5元，以344.5元收市，股價仍穩在高檔。明日除息的參考價為342元，預計發放518億元現金股利，外資可領走407億元，明年1月16日發放。

台積電除息

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