台指期拉高結算 台股上漲25點收12,122

18日台股上漲25點收12,122。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台股今（18）日午盤過後隨著台指期拉高結算，走勢由黑翻紅，終場再次突破新高，收12,122.45點，上漲25.44點、漲幅0.21%，成交量1,474.95億元。

至於早盤開高的櫃買指數，盤中一度創下波段新高，但鄰近午盤時，不僅漲勢收斂，尾盤甚至翻黑轉跌，終場則收在147.56點，下跌0.23點、跌幅0.16%。

台積電（2330）將於19日除息，每股配發新台幣2.5元，不過先前的期待行情，已推升台積電創歷史新高價，今日股價略顯疲弱，收盤小跌0.1%，此波領漲的蘋概權值股大立光也收在平盤，惟鴻海適時扮演撐盤角色，早盤股價翻紅後收漲近1%。

今日盤面上表現較強勢的族群則轉往百貨、觀光、紡織，其中接近年底，觀光業者頻頻推出聖誕節、跨年促銷，帶動華園強漲9%以上，另外，亞都、燦星旅、劍湖山等也有逾2%漲幅。

時序進入紡織產業旺季，紡織雙雄儒鴻與聚陽也在資金出脫電子股下，獲得買盤加持，收盤分別上漲2.3%及1.6%。

日盛投顧協理鍾國忠表示，台積電今年開始實施「季季配」，根據6月、9月的經驗，台積電先前填息強勢，導致12月初股價已走過一波強勢上漲行情，今日尾盤為買進除息日的最後一天，反倒是出現小蝠的棄息賣壓，股價盤中在341元～344元間區間震盪。

國泰證期顧問處經理蔡明翰則指出，近期外資仍持續偏多操作台股，指數今日高檔震盪整理，主要是修正短線正乖離，下周起外資放假，成交量將開始萎縮，雖不利指數攻高，但只要資金行情還沒結束，台股仍可循歷史經驗在聖誕

鍾國忠則提醒，今日是台指期結算，也是本周的轉折點，距離外資放長假只剩最後一周，預期接近月底成交量將會逐日降溫，直到外資歸隊台股才有機會有上攻表現，指數將位於12,000點附近震盪。