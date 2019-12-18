記憶體價格看回升 宇瞻、廣穎股價續創波段新高

在多數市場研究機構及記憶體相關業者均看好DRAM及Flash可望自明年開始回升之下，前波由記憶體股發動第一波漲勢之後，近日由記憶體模組廠接棒上漲，今（18）日盤中模組廠個股包括宇瞻（8271）、廣穎及品安等股持續大漲，股價不僅同創波段新高，在台股多數電子族群中表現也明顯相對強勢。

今日台股指數在平盤上下震盪，但產業面回升之下，近日記憶體模組相關個股走勢相當強勁，在17日上漲後，今日模組廠個股持續表現強勁，盤中廣穎股價一度鎖住漲停價，品安股價也上漲逾7%、宇瞻漲幅則在2~4%間。

記憶體市況在去年下半年到今年上半年一路下滑，期間不僅下游客戶拉貨縮手，報價也連好季大幅下跌，但在庫存消化已一段時間之後，在製造商擴產轉趨保守，供給獲得控制之後、庫存也有較大程度的去化，再加上需求面有5G、AI、車用、物聯網等新型態需求興起，讓近期市場看好記憶體產業可望在明年即重新回穩，價格也有望上漲。

市場法人表示，DRAM在經過大約五個季度的庫存調整之後，近期庫存水位已經明顯降低，市場供給過剩的態勢已大幅縮小，在後市產業可望回穩，價格下跌空間也不大之後，近期部分模組廠與通路商已積極進行回補庫存，因此，近期DRAM的現貨價格已出現先行上漲表現，另外，市場原本今年第4季DRAM合約價跌幅原先預估會達到5%，但實際上是縮小到季減2~3%，產業氣氛明顯較先前回溫。

至於NAND Flash部分，市場需求明顯提升，同時上游供應商庫存水位調節也告一段落，未來NAND Flash價格穩健向上的格局將更加確定。