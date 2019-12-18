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中美晶盤中股價漲近3% 挑戰百元關卡

2019-12-18 10:44經濟日報 記者張瑞益／即時報導

矽晶圓及太陽能廠中美晶（5483）股價在11月下旬在季線上進行一波整理，股價守穩在季線關卡之後，12月以來該股拉出新一波漲勢，股價由於前波低點約84.9元發動，今（18）日盤中股價持續上漲，盤中股價約上漲在3%水準，盤中股價高點來到100.5元，股價不僅寫下波段新高，同時也是在今年8月，近四個之後重新挑戰百元關卡。

中美晶在太陽能方面，第3季太陽能電池及模組，產能利用率也達到全產能生產。

在矽晶圓方面，市場也看好12吋產品長期需求仍看成長，而目前在先進製程方面，該公司也已打入10奈米級以上的市場，成為正式供應商，因此，明年在此部分的出貨也持續看好。

中美晶董事長盧明光 （本報系資料庫）
中美晶董事長盧明光 （本報系資料庫）
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太陽能電池矽晶圓中美晶

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