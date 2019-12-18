中美晶盤中股價漲近3% 挑戰百元關卡

矽晶圓及太陽能廠中美晶（5483）股價在11月下旬在季線上進行一波整理，股價守穩在季線關卡之後，12月以來該股拉出新一波漲勢，股價由於前波低點約84.9元發動，今（18）日盤中股價持續上漲，盤中股價約上漲在3%水準，盤中股價高點來到100.5元，股價不僅寫下波段新高，同時也是在今年8月，近四個之後重新挑戰百元關卡。

中美晶在太陽能方面，第3季太陽能電池及模組，產能利用率也達到全產能生產。