蘋概三王熄火 台股高檔獲利回吐開盤下跌35點

台股示意圖。 記者葉信菉／攝影 分享 facebook 近期台股噴出，成功站上12,000點整數大關，高檔震盪之際不免出現獲利回吐，台股今（18）日開盤下跌35.91點，指數開在12,061.01點；台股的蘋概三王台積電（2330）、鴻海與大立光股價熄火，大盤主要以個股表現為主。

美國11月新屋開工增幅高於預期，建築許可攀升至12年半高點，經濟數據強健，帶動美股四大指數收盤小漲；道瓊指數上漲0.11%，S&P 500指數上漲0.03%，那斯達克指數上漲0.10%，費城半導體指數上漲0.47%。

從量價結構來看，大盤日前受限於貿易戰變數，追價意願不強，導致量能萎縮，指數在高檔形成狹幅區間整理。近期則因美中關係和緩，台股隨國際盤激勵呈現噴出。不過值得注意的是，技術面已連續兩個跳空缺口，短線正乖離太大，恐將影響多頭攻堅力道。

法人機構表示，投資人現階段可以5日線作為多空依據，並且觀察缺口回補狀況，只要未出現巨量長黑，仍然以偏多心態操作。

Fed會議結束和美國對中國課稅情形明朗，加上台幣升值效應，年終歲末資金行情有助台股持續上攻。不過時序即將進入耶誕及新年連假，必須考量外資是否會有獲利回吐賣壓，持股可先逢高汰弱留強。