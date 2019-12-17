投入智慧化轉型 宏亞明年獲利有望大幅成長

生產77乳加巧克力食品大廠宏亞（1236）17日參加證交所法說會，董事長張云綺表示，今年預估新品和過節禮盒量失準，因此出現許多退貨，影響今年前兩季營收和獲利，不過今年起開始進行智慧化轉型，明年要少量多樣生產；而外銷新品到韓國也有不錯成效，韓國市場明年可望成長五至六成，明年獲利有機會大幅成長。

宏亞今年前三季稅後虧損3,244萬元，每股虧損0.3元；今年產品營收占比，前三大營收分別是餅乾類35%、巧克力糖果類25%、喜餅和節慶禮盒類30%，其餘則是觀光工廠和其他代工貢獻。

張云綺説，春節是大宗禮盒銷售旺季，但今年主力退貨以禮盒為主，再來則是部分新品銷售不佳下架，這些都是影響損益的退貨大宗，退貨可說預估失準；明年整體預估銷售出貨會趨於保守，採取先測試市場，市場有好的反應後，才會大量鋪貨。

宏亞也預計將舊生產線進行改造，讓生產線從一種變成可生產五到六種以上，並進行智慧製造，明年起會有兩年時間進行製造生產的盤整，以少量多樣的生產方式，讓毛利率可出現顯著提升。

目前宏亞內、外銷比例為八比二，中國大陸市場過去採取貿易方式，賣斷後由當地經銷商經營，但這是較短線的作法，未來將做品牌深耕，今年1月正式在大陸設立行銷公司，目前大陸市場對比去年有雙位數成長。