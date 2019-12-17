親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

這兩大因素影響 去年赴中國工作人數創近11年新低

國家使用GPS追蹤庶民合法嗎？看最高法院怎麼說

投入智慧化轉型 宏亞明年獲利有望大幅成長

2019-12-17 19:22經濟日報 記者何秀玲／台北即時報導

生產77乳加巧克力食品大廠宏亞（1236）17日參加證交所法說會，董事長張云綺表示，今年預估新品和過節禮盒量失準，因此出現許多退貨，影響今年前兩季營收和獲利，不過今年起開始進行智慧化轉型，明年要少量多樣生產；而外銷新品到韓國也有不錯成效，韓國市場明年可望成長五至六成，明年獲利有機會大幅成長。

宏亞今年前三季稅後虧損3,244萬元，每股虧損0.3元；今年產品營收占比，前三大營收分別是餅乾類35%、巧克力糖果類25%、喜餅和節慶禮盒類30%，其餘則是觀光工廠和其他代工貢獻。

張云綺説，春節是大宗禮盒銷售旺季，但今年主力退貨以禮盒為主，再來則是部分新品銷售不佳下架，這些都是影響損益的退貨大宗，退貨可說預估失準；明年整體預估銷售出貨會趨於保守，採取先測試市場，市場有好的反應後，才會大量鋪貨。

宏亞也預計將舊生產線進行改造，讓生產線從一種變成可生產五到六種以上，並進行智慧製造，明年起會有兩年時間進行製造生產的盤整，以少量多樣的生產方式，讓毛利率可出現顯著提升。

目前宏亞內、外銷比例為八比二，中國大陸市場過去採取貿易方式，賣斷後由當地經銷商經營，但這是較短線的作法，未來將做品牌深耕，今年1月正式在大陸設立行銷公司，目前大陸市場對比去年有雙位數成長。

韓國市場因有新品導入具有台灣特色的「黑糖珍奶QQ可可球」以及推出高端的牛乳餅乾等，憑藉著拓展新品，明年業績有望成長五至六成。

77乳加巧克力為宏亞生產。記者何秀玲／攝影
77乳加巧克力為宏亞生產。記者何秀玲／攝影
分享
食品大廠宏亞17日參加證交所法說會，董事長張云綺表示，明年開始少量多樣生產；而外...
食品大廠宏亞17日參加證交所法說會，董事長張云綺表示，明年開始少量多樣生產；而外銷新品到韓國也有不錯成效，韓國市場明年可望成長五至六成，明年獲利有機會大幅成長。記者何秀玲／攝影
分享

營收韓國

延伸閱讀

超嗨全台首演！韓國超人氣女團（G）I-DLE...

韓國演藝圈最動盪的一年！盤點2019韓國藝人...

選舉利器出動！台味肥皂差點當餅乾吃意外爆紅

台南-KY大陸子公司虧損 終止代理韓國品牌V...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

台股超強登萬二 單日與今年來漲幅都居亞股之冠

2019-12-17 17:39

台股屢創新高 顧立雄警示貿易戰仍有不確定性

2019-12-17 14:09

台股攻高 法人點名14檔低基期股

2019-12-17 14:47

高價生技擁題材 強勢表態

2019-12-17 14:47

多方護持 PCB、散熱股價發紅光

2019-12-17 14:47

三大權值股聯手 台股衝上「萬二」關卡 創29年來新高

2019-12-17 14:47

三大權值股聯手 台股直攻「萬二」關卡終場收12,097

2019-12-17 13:44

台積電、聯發科領軍！台股早盤漲逾60點 衝過「萬二」關卡

2019-12-17 09:42

美四大指數齊創高 台股開高走揚盤中再刷新高

2019-12-17 09:34

股東會登記 須設定憑證IC卡

2019-12-17 00:24

合約辨識 先看收入認列

2019-12-17 00:24

元大EM主權債ETF 18日起募集

2019-12-17 00:24

低PB族群 短多點火

2019-12-17 00:24

PCB四傑 里昂喊買

2019-12-17 00:24

美時多元上市 凱基證輔導

2019-12-17 00:24

雙虎爆量 友達重回票面價

2019-12-17 00:24

台積目標價350元 外資新共識

2019-12-17 00:24

三大法人連四買 累計347億元

2019-12-17 00:24

證交所董座許璋瑤：集中市場市值挑戰40兆

2019-12-17 00:24

半導體、生技 可留意

2019-12-16 23:41

台股明年布局 國泰投資長程淑芬：穩中求小勝

2019-12-16 16:00

台股收漲12.04點續戰29年高 三大法人買超48.32億

2019-12-16 15:19

外資挺「PCB F4」 激勵PCB族群爆量漲

2019-12-16 15:17

低基期金傳、面板股接棒 台股小漲12點收11,939

2019-12-16 13:50

興櫃強棒 佐臻周漲74%

2019-12-15 22:19

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

PCB四傑 里昂喊買

2019-12-17 00:24

三大權值股聯手 台股衝上「萬二」關卡 創29年來新高

2019-12-17 14:47

富邦VIX暴跌 證交所示警下市風險

2019-12-17 17:16

台積目標價350元 外資新共識

2019-12-17 00:24

台積電、聯發科領軍！台股早盤漲逾60點 衝過「萬二」關卡

2019-12-17 09:42

虎航興櫃第2天股價翻黑 盤中跌幅逾10%

2019-12-17 10:19

GIS 傳代工蘋果屏下辨識

2019-12-16 23:30

台股攻高 法人點名14檔低基期股

2019-12-17 14:47

低PB族群 短多點火

2019-12-17 00:24

三大權值股聯手 台股直攻「萬二」關卡終場收12,097

2019-12-17 13:44

大聯大：贊同文曄經營團隊增加持股

2019-12-16 21:57

雙虎爆量 友達重回票面價

2019-12-17 00:24

漢磊、茂矽 重返成長軌道

2019-12-16 23:31

亞泥 衝刺循環經濟商機

2019-12-16 23:30

納智捷新車LUXGEN URX預接單報喜 股價出現慶祝行情

2019-12-17 11:44

玉晶光 11月EPS 2.09元

2019-12-16 23:30

鼎元搭5G熱 營運季季高

2019-12-16 23:30

多方護持 PCB、散熱股價發紅光

2019-12-17 14:47

投保向群聯求償6.9億

2019-12-16 23:31

元大EM主權債ETF 18日起募集

2019-12-17 00:24

南亞科、旺宏 認購火

2019-12-16 23:16

台股屢創新高 顧立雄警示貿易戰仍有不確定性

2019-12-17 14:09

投信法人點燃引擎 美律落後補漲

2019-12-17 10:04

證交所董座許璋瑤：集中市場市值挑戰40兆

2019-12-17 00:24

三大法人敲進 聯發科衝4年多來新高

2019-12-17 14:47

半導體、生技 可留意

2019-12-16 23:41

群光代理TCL 攻電視市場

2019-12-16 23:30

華碩 穩坐商用電腦霸主

2019-12-16 23:30

正瀚 擬重啟上市申請

2019-12-16 23:31

高價生技擁題材 強勢表態

2019-12-17 14:47

DRAM合約價提前喊漲 這兩檔股票飆上波段高點

2019-12-17 11:33

弘塑 10月每股賺0.71元

2019-12-16 23:31

台股衝上萬二大關收漲157.24點 三大法人買超135.18億

2019-12-17 15:12

台股超強登萬二 單日與今年來漲幅都居亞股之冠

2019-12-17 17:39

耕興手機檢測 接單看增

2019-12-16 23:31

明泰溢價收購 仲琦亮出第3根漲停、逾百萬張排隊等買

2019-12-17 12:00

樂士攻太陽能 營運升溫

2019-12-16 23:30

美聲需求成長 美律股價續熱

2019-12-17 14:47

承啟 AI伺服器出貨旺

2019-12-16 23:30

華邦電、群聯 四檔放閃

2019-12-16 23:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top