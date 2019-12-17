台股頻創新高點 低價轉機股有望落後補漲

台股17日開高走高，指數衝破12,000點大關；現階段因盤勢頻創新高點，市場買盤相對謹慎，由於權值股普遍領漲過一波，盤面將轉由中小型股表現，在大盤位處高檔之際，具備營運題材的「低價轉機股」，將有望啟動落後補漲行情。

台股17日在大立光、台積電、聯發科等權值股強勢表態下，擴量站上「萬二」大關，且台積電最後一盤爆量甩尾，續創天價，大盤最後一盤拉抬18點，爆量150億元，終場指數大漲157點，收當日最高點12,097點，持續改寫29年多新高，成交值放大至1,547億元。

法人買賣動態上，自營商買超24.76億元，投信買超2.4億元，外資買超108.02億元，三大法人合計買超135.18億元。

台新投顧副總黃文清表示，台股目前震盪盤堅，指數頻創新高，繼權值股領漲之後，股價與淨值接近的個股，若營運有出現轉機的現象，股價後續表現空間可望增大，依照過去的經驗，股市上漲時重勢，具有雄厚資產或接近淨值的個股，相對其補漲力道也將增強。

在目前大盤多頭氣盛之際，未來盤勢續漲的機率還是頗高，投資人不妨趁機檢視個股，在類股輪動的原則下，透過基本面來選股，其中，低價轉機股將是值得注意的族群之一。

根據統計，今年前三季每股稅後純益（EPS）為正、股價淨值比低於1，且股價少於15元的低價轉機股，集中在金融、營建、紡織、航運、造紙、百貨、塑膠、電器、觀光等傳產股。

若以股價淨值比來看，永豐餘、新纖、榮運、新光金、群益證、統一證、益航、太子、萬企等低於0.8倍；另外，遠東銀、大亞、台聚、長榮航等，股價淨值比則介於0.8至1倍間。

進一步觀察這些個股近五個交易日的股價表現，永豐餘上漲4.6%、台聚上漲3.9%、新光金上漲2.9%；至於統一證、新纖、榮運、群益證、太子等，股價表現也都穩步走揚。

日盛投顧總經理鍾國忠強調，這些股價淨值比低的個股，其共同特色是目前價位不算高，不僅接近其淨值，且持股風險相對較低，一旦其獲利出現轉好或有轉機題材者，股價相對的爆發力也較強。

法人表示，具有轉機個股尚要留意產業景氣，部分個股的基本面雖轉好，可是股價已由中價位走向高價位，往後股價再推升的空間究竟有多少，投資人及法人仍在密切觀察。