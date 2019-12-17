親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

台股頻創新高點 低價轉機股有望落後補漲

2019-12-17 17:51經濟日報 記者王皓正／台北即時報導

台股17日開高走高，指數衝破12,000點大關；現階段因盤勢頻創新高點，市場買盤相對謹慎，由於權值股普遍領漲過一波，盤面將轉由中小型股表現，在大盤位處高檔之際，具備營運題材的「低價轉機股」，將有望啟動落後補漲行情。

台股17日在大立光、台積電、聯發科等權值股強勢表態下，擴量站上「萬二」大關，且台積電最後一盤爆量甩尾，續創天價，大盤最後一盤拉抬18點，爆量150億元，終場指數大漲157點，收當日最高點12,097點，持續改寫29年多新高，成交值放大至1,547億元。

法人買賣動態上，自營商買超24.76億元，投信買超2.4億元，外資買超108.02億元，三大法人合計買超135.18億元。

台新投顧副總黃文清表示，台股目前震盪盤堅，指數頻創新高，繼權值股領漲之後，股價與淨值接近的個股，若營運有出現轉機的現象，股價後續表現空間可望增大，依照過去的經驗，股市上漲時重勢，具有雄厚資產或接近淨值的個股，相對其補漲力道也將增強。

在目前大盤多頭氣盛之際，未來盤勢續漲的機率還是頗高，投資人不妨趁機檢視個股，在類股輪動的原則下，透過基本面來選股，其中，低價轉機股將是值得注意的族群之一。

根據統計，今年前三季每股稅後純益（EPS）為正、股價淨值比低於1，且股價少於15元的低價轉機股，集中在金融、營建、紡織、航運、造紙、百貨、塑膠、電器、觀光等傳產股。

若以股價淨值比來看，永豐餘、新纖、榮運、新光金、群益證、統一證、益航、太子、萬企等低於0.8倍；另外，遠東銀、大亞、台聚、長榮航等，股價淨值比則介於0.8至1倍間。

進一步觀察這些個股近五個交易日的股價表現，永豐餘上漲4.6%、台聚上漲3.9%、新光金上漲2.9%；至於統一證、新纖、榮運、群益證、太子等，股價表現也都穩步走揚。

日盛投顧總經理鍾國忠強調，這些股價淨值比低的個股，其共同特色是目前價位不算高，不僅接近其淨值，且持股風險相對較低，一旦其獲利出現轉好或有轉機題材者，股價相對的爆發力也較強。

法人表示，具有轉機個股尚要留意產業景氣，部分個股的基本面雖轉好，可是股價已由中價位走向高價位，往後股價再推升的空間究竟有多少，投資人及法人仍在密切觀察。

個股轉機台股

延伸閱讀

台股超強登萬二 單日與今年來漲幅都居亞股之冠

台股12月創高 券商全年獲利挑戰400億元

台股衝上萬二大關收漲157.24點 三大法人...

台股期權策略系列指數上線 3檔先發

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

台股屢創新高 顧立雄警示貿易戰仍有不確定性

2019-12-17 14:09

三大權值股聯手 台股直攻「萬二」關卡終場收12,097

2019-12-17 13:44

富邦VIX暴跌 證交所示警下市風險

2019-12-17 17:16

台股攻高 法人點名14檔低基期股

2019-12-17 14:47

高價生技擁題材 強勢表態

2019-12-17 14:47

多方護持 PCB、散熱股價發紅光

2019-12-17 14:47

三大權值股聯手 台股衝上「萬二」關卡 創29年來新高

2019-12-17 14:47

台積電、聯發科領軍！台股早盤漲逾60點 衝過「萬二」關卡

2019-12-17 09:42

美四大指數齊創高 台股開高走揚盤中再刷新高

2019-12-17 09:34

股東會登記 須設定憑證IC卡

2019-12-17 00:24

合約辨識 先看收入認列

2019-12-17 00:24

元大EM主權債ETF 18日起募集

2019-12-17 00:24

低PB族群 短多點火

2019-12-17 00:24

PCB四傑 里昂喊買

2019-12-17 00:24

美時多元上市 凱基證輔導

2019-12-17 00:24

雙虎爆量 友達重回票面價

2019-12-17 00:24

台積目標價350元 外資新共識

2019-12-17 00:24

三大法人連四買 累計347億元

2019-12-17 00:24

證交所董座許璋瑤：集中市場市值挑戰40兆

2019-12-17 00:24

半導體、生技 可留意

2019-12-16 23:41

台股明年布局 國泰投資長程淑芬：穩中求小勝

2019-12-16 16:00

台股收漲12.04點續戰29年高 三大法人買超48.32億

2019-12-16 15:19

外資挺「PCB F4」 激勵PCB族群爆量漲

2019-12-16 15:17

作帳有題材 紙股動起來

2019-12-16 14:26

5G風起 散熱廠聚熱 超眾攻漲停

2019-12-16 14:26

布局建議 低位階族群 伴大盤衝萬二

2019-12-16 14:26

蘋果供應鏈 要辦耶誕趴

2019-12-16 14:26

低基期金傳、面板股接棒 台股小漲12點收11,939

2019-12-16 13:50

興櫃強棒 佐臻周漲74%

2019-12-15 22:19

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

5G人氣衝 ETF受益人飆破90萬人

2019-12-16 18:20

PCB四傑 里昂喊買

2019-12-17 00:24

台積目標價350元 外資新共識

2019-12-17 00:24

三大權值股聯手 台股衝上「萬二」關卡 創29年來新高

2019-12-17 14:47

台積電、聯發科領軍！台股早盤漲逾60點 衝過「萬二」關卡

2019-12-17 09:42

虎航興櫃第2天股價翻黑 盤中跌幅逾10%

2019-12-17 10:19

GIS 傳代工蘋果屏下辨識

2019-12-16 23:30

低PB族群 短多點火

2019-12-17 00:24

三大權值股聯手 台股直攻「萬二」關卡終場收12,097

2019-12-17 13:44

雙虎爆量 友達重回票面價

2019-12-17 00:24

台股攻高 法人點名14檔低基期股

2019-12-17 14:47

大聯大：贊同文曄經營團隊增加持股

2019-12-16 21:57

漢磊、茂矽 重返成長軌道

2019-12-16 23:31

亞泥 衝刺循環經濟商機

2019-12-16 23:30

玉晶光 11月EPS 2.09元

2019-12-16 23:30

鼎元搭5G熱 營運季季高

2019-12-16 23:30

納智捷新車LUXGEN URX預接單報喜 股價出現慶祝行情

2019-12-17 11:44

富邦VIX暴跌 證交所示警下市風險

2019-12-17 17:16

投保向群聯求償6.9億

2019-12-16 23:31

南亞科、旺宏 認購火

2019-12-16 23:16

證交所董座許璋瑤：集中市場市值挑戰40兆

2019-12-17 00:24

投信法人點燃引擎 美律落後補漲

2019-12-17 10:04

多方護持 PCB、散熱股價發紅光

2019-12-17 14:47

元大EM主權債ETF 18日起募集

2019-12-17 00:24

台股屢創新高 顧立雄警示貿易戰仍有不確定性

2019-12-17 14:09

半導體、生技 可留意

2019-12-16 23:41

群光代理TCL 攻電視市場

2019-12-16 23:30

正瀚 擬重啟上市申請

2019-12-16 23:31

華碩 穩坐商用電腦霸主

2019-12-16 23:30

弘塑 10月每股賺0.71元

2019-12-16 23:31

耕興手機檢測 接單看增

2019-12-16 23:31

三大法人敲進 聯發科衝4年多來新高

2019-12-17 14:47

DRAM合約價提前喊漲 這兩檔股票飆上波段高點

2019-12-17 11:33

樂士攻太陽能 營運升溫

2019-12-16 23:30

高價生技擁題材 強勢表態

2019-12-17 14:47

台股衝上萬二大關收漲157.24點 三大法人買超135.18億

2019-12-17 15:12

明泰溢價收購 仲琦亮出第3根漲停、逾百萬張排隊等買

2019-12-17 12:00

玉晶光11月每股盈餘2.09元 股價重回500元大關

2019-12-16 18:11

承啟 AI伺服器出貨旺

2019-12-16 23:30

華邦電、群聯 四檔放閃

2019-12-16 23:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top