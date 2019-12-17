台股超強登萬二 單日與今年來漲幅都居亞股之冠

台股今（17日）盤中一度突破1萬2,000點，續創29年新高。記者黃仲裕／攝影 分享 facebook

美中貿易第一階段協議達成，美股道瓊工業指數昨大漲百點，帶動台股17日氣勢如虹，盤中一度突破1萬2,000點，續創29年新高。金管會證期局晚間也公布鄰近國家股市今日表現，台股單日與今年來累計漲幅均高居亞股第一。

金管會主委顧立雄17日表示，顧立雄表示，2019年很多項目都創新高，從監理立場還是要強調「居高思危」。顧立雄強調，面對這樣資本市場、台股12,000點環境，還是要戒慎以對，希望股市平穩發展，市場健全是我們最重視的。

他說，在整體環境、基本面佳、台股殖利率表現、資金寬鬆都是這一波帶動台股上來的因素，接下來中美貿易戰已經傳出消息要達成協議，也會有助台股向上提升，但看起來中美貿易戰還不會完全的停歇，只是階段性的協議達成，「不代表市場後續就萬里無雲」，還有很多不確定風險存在

證期局副局長蔡麗玲表示，今天台北股市主要受美中貿易協定達成，美股漲，亞股同步上漲，包括上海股市今日漲38.03點，漲幅1.27%；香港單日上漲335.62點，漲幅1.22%；日本上漲113.77點，漲幅0.47%；南韓27.53點；漲幅1.27%；其中台股上漲1.32%，漲幅高居居亞股之冠。

今年以來截至昨日為止，台股漲幅高達22.74%，亦是亞股最強市場。其他亞股包括日股與滬股同樣上漲19.67%，並列第二；其餘包括香港股市上漲6.43%；韓國漲6.23%、新加坡漲4.48%；蔡麗玲說，截至11月為止，台股的現金殖利率為3.83% ，若加計股票股利後，殖利率3.99%。