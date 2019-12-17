富邦VIX暴跌 證交所示警下市風險

全球股市大漲，VIX指數頻創新低，台股中連動的富邦VIX（00677U）今（17）日淨值一度下滑到2.7元，逼近2元下市門檻。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

全球股市大漲，VIX指數頻創新低，台股中連動的富邦VIX（00677U）今（17）日淨值一度下滑到2.7元，逼近2元下市門檻。證交所公告示警，期信ETF若平均淨值連三日達到發行價的十分之一，應呈報申請契約終止，呼籲投資人對淨值偏低的商品留意風險。

證交所今日特別發布ETF投資風險公告，時點恰逢富邦VIX暴跌，下市風險受到關注，市場臆測該公告「意有所指」，避免投資人蒙受損失。

證交所公告指出，台灣ETF市場近來蓬勃發展，發行數量和規模大幅成長，但各類型ETF特性及風險不一，特別提醒兩大要點：

證交所提醒，投資人於決定交易前，應審慎考慮自身財務能力及經濟狀況，並詳閱公開說明書與發行公司網頁資訊。