富邦VIX暴跌 證交所示警下市風險
全球股市大漲，VIX指數頻創新低，台股中連動的富邦VIX（00677U）今（17）日淨值一度下滑到2.7元，逼近2元下市門檻。證交所公告示警，期信ETF若平均淨值連三日達到發行價的十分之一，應呈報申請契約終止，呼籲投資人對淨值偏低的商品留意風險。
證交所今日特別發布ETF投資風險公告，時點恰逢富邦VIX暴跌，下市風險受到關注，市場臆測該公告「意有所指」，避免投資人蒙受損失。
證交所公告指出，台灣ETF市場近來蓬勃發展，發行數量和規模大幅成長，但各類型ETF特性及風險不一，特別提醒兩大要點：
一、國內掛牌ETF除了原型ETF外，槓桿、反向及期貨型ETF也屬於交易型ETF，不適合長期持有。其中，期貨型ETF以期貨指數作為主要交易和投資標的，經理人需依照指數規則將成分期貨定期轉倉，此成本可能產生的損失無法避免，而且因追蹤標的為期貨指數，並非現貨表現，應留意兩者走勢表現有所差異。
二、各檔ETF於公開說明書中均列示其終止上市條件，另須注意，主管機關於7月26日發布函令，屬於指數股票型期貨信託基金者（期信ETF），最近三營業日之基金平均單位淨值，若較其最初單位淨值累積跌幅達90%、抑或基金平均淨值低於2,000萬元者，應報主管機關核准後終止期貨信託契約。
證交所提醒，投資人於決定交易前，應審慎考慮自身財務能力及經濟狀況，並詳閱公開說明書與發行公司網頁資訊。
留言