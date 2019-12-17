親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

中職／Lamigo掰掰！新隊名出爐 「樂天桃猿」誕生

準備好履歷！星宇航空招募300內勤 平均起薪曝光

股期權策略指數發表會 18日登場

2019-12-17 14:45經濟日報 記者趙于萱／台北即時報導

證交所旗下臺灣指數公司（臺指公司）與期交所將於明（18）日舉行「臺灣股市期權策略系列指數發表會」，首波發表三檔指數-「臺股期貨指數」、「發行量加權股價指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數」以及「智慧投資多因子30市場中立指數」，針對台股期現貨投資提供新選擇。

發表會邀請金管會副主委張傳章副、證交所暨臺指公司董事長許璋瑤、期交所董事長許虞哲、券商公會理事長賀鳴珩、期貨商公會理事長糜以雍蒞臨致詞。

另外會議邀請證券業、期貨業、投信投顧業等金融機構公會及相關產業重要代表蒞席，結合「臺灣股市期權策略系列指數」啓動儀式及專題演講，介紹台股股期權策略系列指數之編製與應用。

臺指公司指出，本次編制「臺股期貨指數」主要參考臺指期各期契約商品未平倉結構，運用期貨到期轉倉的方法編製；以近月之臺指期最後交易日的前五天，每天以等權重方式分批轉倉至次近月臺指期契約，維持多頭部位延續性。

該指數希望幫助投資人衡量連續性投資近月臺股期貨契約之長期績效，亦可作為簡易複製發行量加權報酬指數績效的方式，並提供業者發行ETF、ETN、權證等指數化商品等。

「加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數」源自於「掩護性買權策略（Covered Call）」概念，以股價指數做為現貨的投資組合，再與選擇權結合之策略型指數。

上述指數以持有標的股價指數「發行量加權股價指數（加權指數）」成分股組合複製標的指數績效、再賣出加權指數之買權，透過買權權利金收益而對大盤的下跌風險有所「掩護」。需留意此策略也可能犧牲部分高額報酬，以換取權利金收益。

「智慧中立指數」則運用「市場中立策略（Market Neutral）」，持有股價指數成分股組合，收取現金股利再投資，並賣出避險比例之表彰股市風險的指數，為結合股價指數與期權指數的組合型指數。

該指數主要核心元件為「智慧多因子30指數」，係利用財務指標、股價動能與市值篩選，再結合低波動、價值與品質等多因子建立股票組合，具有報酬穩定且殖利率優於大盤的特性。

另外，「智慧中立指數」之組成以持有「智慧投資多因子30指數」多頭部位，再賣出避險比例之「臺股期貨指數」為策略，長期而言，可達到不受多空影響並追求相對穩定績效。

期貨股價指數台股

延伸閱讀

台股屢創新高 顧立雄警示貿易戰仍有不確定性

三大權值股聯手 台股直攻「萬二」關卡終場收1...

台股期權策略系列指數 推動金融市場生態體系共...

台股多頭氣盛 三關鍵買賣停看聽

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

三大權值股聯手 台股衝上「萬二」關卡 創29年來新高

2019-12-17 14:47

台股屢創新高 顧立雄警示貿易戰仍有不確定性

2019-12-17 14:09

美四大指數齊創高 台股開高走揚盤中再刷新高

2019-12-17 09:34

股東會登記 須設定憑證IC卡

2019-12-17 00:24

合約辨識 先看收入認列

2019-12-17 00:24

元大EM主權債ETF 18日起募集

2019-12-17 00:24

低PB族群 短多點火

2019-12-17 00:24

PCB四傑 里昂喊買

2019-12-17 00:24

美時多元上市 凱基證輔導

2019-12-17 00:24

雙虎爆量 友達重回票面價

2019-12-17 00:24

台積目標價350元 外資新共識

2019-12-17 00:24

三大法人連四買 累計347億元

2019-12-17 00:24

證交所董座許璋瑤：集中市場市值挑戰40兆

2019-12-17 00:24

半導體、生技 可留意

2019-12-16 23:41

台股明年布局 國泰投資長程淑芬：穩中求小勝

2019-12-16 16:00

台股收漲12.04點續戰29年高 三大法人買超48.32億

2019-12-16 15:19

外資挺「PCB F4」 激勵PCB族群爆量漲

2019-12-16 15:17

作帳有題材 紙股動起來

2019-12-16 14:26

5G風起 散熱廠聚熱 超眾攻漲停

2019-12-16 14:26

布局建議 低位階族群 伴大盤衝萬二

2019-12-16 14:26

蘋果供應鏈 要辦耶誕趴

2019-12-16 14:26

低基期金傳、面板股接棒 台股小漲12點收11,939

2019-12-16 13:50

台股盤中震盪小漲 造紙生醫類股強勢

2019-12-16 12:12

京鼎自結11月獲利 超越上半年單季表現

2019-12-16 11:47

權王領跌、金融傳產撐盤 台股開盤跌12點

2019-12-16 09:28

興櫃強棒 佐臻周漲74%

2019-12-15 22:19

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

外資挺「PCB F4」 激勵PCB族群爆量漲

2019-12-16 15:17

5G人氣衝 ETF受益人飆破90萬人

2019-12-16 18:20

PCB四傑 里昂喊買

2019-12-17 00:24

台積目標價350元 外資新共識

2019-12-17 00:24

台積電、聯發科領軍！台股早盤漲逾60點 衝過「萬二」關卡

2019-12-17 09:42

GIS 傳代工蘋果屏下辨識

2019-12-16 23:30

低PB族群 短多點火

2019-12-17 00:24

虎航興櫃第2天股價翻黑 盤中跌幅逾10%

2019-12-17 10:19

文曄董娘：就算大聯大出價每股100元 也不賣

2019-12-16 15:57

雙虎爆量 友達重回票面價

2019-12-17 00:24

漢磊、茂矽 重返成長軌道

2019-12-16 23:31

玉晶光 11月EPS 2.09元

2019-12-16 23:30

台股明年布局 國泰投資長程淑芬：穩中求小勝

2019-12-16 16:00

亞泥 衝刺循環經濟商機

2019-12-16 23:30

鼎元搭5G熱 營運季季高

2019-12-16 23:30

大聯大：贊同文曄經營團隊增加持股

2019-12-16 21:57

台股收漲12.04點續戰29年高 三大法人買超48.32億

2019-12-16 15:19

納智捷新車LUXGEN URX預接單報喜 股價出現慶祝行情

2019-12-17 11:44

三大權值股聯手 台股直攻「萬二」關卡終場收12,097

2019-12-17 13:44

南亞科、旺宏 認購火

2019-12-16 23:16

證交所董座許璋瑤：集中市場市值挑戰40兆

2019-12-17 00:24

投保向群聯求償6.9億

2019-12-16 23:31

投信法人點燃引擎 美律落後補漲

2019-12-17 10:04

半導體、生技 可留意

2019-12-16 23:41

群光代理TCL 攻電視市場

2019-12-16 23:30

玉晶光11月稅後純益2.14億元 EPS 2.09元

2019-12-16 16:03

正瀚 擬重啟上市申請

2019-12-16 23:31

華碩 穩坐商用電腦霸主

2019-12-16 23:30

弘塑 10月每股賺0.71元

2019-12-16 23:31

元大EM主權債ETF 18日起募集

2019-12-17 00:24

耕興手機檢測 接單看增

2019-12-16 23:31

樂士攻太陽能 營運升溫

2019-12-16 23:30

玉晶光11月每股盈餘2.09元 股價重回500元大關

2019-12-16 18:11

承啟 AI伺服器出貨旺

2019-12-16 23:30

樂士衝太陽能事業 買下金來國際推升前三季獲利

2019-12-16 18:58

華邦電、群聯 四檔放閃

2019-12-16 23:16

三大法人連四買 累計347億元

2019-12-17 00:24

南電投逾4億元 取得福懋股票逾1.3萬張

2019-12-16 19:51

合約辨識 先看收入認列

2019-12-17 00:24

股東會登記 須設定憑證IC卡

2019-12-17 00:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top