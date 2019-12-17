股期權策略指數發表會 18日登場

證交所旗下臺灣指數公司（臺指公司）與期交所將於明（18）日舉行「臺灣股市期權策略系列指數發表會」，首波發表三檔指數-「臺股期貨指數」、「發行量加權股價指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數」以及「智慧投資多因子30市場中立指數」，針對台股期現貨投資提供新選擇。

發表會邀請金管會副主委張傳章副、證交所暨臺指公司董事長許璋瑤、期交所董事長許虞哲、券商公會理事長賀鳴珩、期貨商公會理事長糜以雍蒞臨致詞。

另外會議邀請證券業、期貨業、投信投顧業等金融機構公會及相關產業重要代表蒞席，結合「臺灣股市期權策略系列指數」啓動儀式及專題演講，介紹台股股期權策略系列指數之編製與應用。

臺指公司指出，本次編制「臺股期貨指數」主要參考臺指期各期契約商品未平倉結構，運用期貨到期轉倉的方法編製；以近月之臺指期最後交易日的前五天，每天以等權重方式分批轉倉至次近月臺指期契約，維持多頭部位延續性。

該指數希望幫助投資人衡量連續性投資近月臺股期貨契約之長期績效，亦可作為簡易複製發行量加權報酬指數績效的方式，並提供業者發行ETF、ETN、權證等指數化商品等。

「加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數」源自於「掩護性買權策略（Covered Call）」概念，以股價指數做為現貨的投資組合，再與選擇權結合之策略型指數。

上述指數以持有標的股價指數「發行量加權股價指數（加權指數）」成分股組合複製標的指數績效、再賣出加權指數之買權，透過買權權利金收益而對大盤的下跌風險有所「掩護」。需留意此策略也可能犧牲部分高額報酬，以換取權利金收益。

「智慧中立指數」則運用「市場中立策略（Market Neutral）」，持有股價指數成分股組合，收取現金股利再投資，並賣出避險比例之表彰股市風險的指數，為結合股價指數與期權指數的組合型指數。

該指數主要核心元件為「智慧多因子30指數」，係利用財務指標、股價動能與市值篩選，再結合低波動、價值與品質等多因子建立股票組合，具有報酬穩定且殖利率優於大盤的特性。

另外，「智慧中立指數」之組成以持有「智慧投資多因子30指數」多頭部位，再賣出避險比例之「臺股期貨指數」為策略，長期而言，可達到不受多空影響並追求相對穩定績效。