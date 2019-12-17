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創29年來新高！三大權值股聯手 台股衝上「萬二」關卡

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台股屢創新高 顧立雄警示貿易戰仍有不確定性

2019-12-17 14:09聯合報 記者戴瑞瑤／台北即時報導

台股持續創新高，今大漲157點，收在1萬2097點，離歷史最高點1萬2682點只差500多點。金管會主委顧立雄今提醒投資人，中美貿易戰後續仍有不確定性，大家要居高思危、戒慎以對。

金管會主委顧立雄。記者杜建重／攝影
金管會主委顧立雄。記者杜建重／攝影
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台股持續創下29年來新高，顧立雄今參觀雙語分行後受訪表示，整個環境基本面、台股殖利率表現，都是帶台股上高點的因素。中美貿易戰傳出消息要達成第一階段協議，當然也有助台股提升。

但顧立雄特別警示投資人，中美貿易戰還不會完全停歇，只是階段性協議達成，不代表後續市場都是萬里無雲，還有許多不確定的風險，「面對資本市場所謂1萬2000點的環境，大家要居高思危、戒慎以對。」金管會做為主管機關，希望股市平穩發展與市場健全。

台股貿易戰顧立雄

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