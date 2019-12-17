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創29年來新高！三大權值股聯手 台股衝上「萬二」關卡

中職／Lamigo掰掰！新隊名出爐 「樂天桃猿」誕生

三大權值股聯手 台股直攻「萬二」關卡終場收12,097

2019-12-17 13:44經濟日報 記者葉子菁／台北即時報導

美中協議利多續發酵，昨日美股四大指數齊創高，帶動台股今（17）日開盤後，在台積電回神多頭重啟攻勢、大立光聯發科同步勁揚下，聯手推升加權指數盤中大漲逾百點，並直攻「萬二關卡」，終場以今日最高12,097.01點作收，大漲157.24點，成交量1,547.8億元，續創29年多來新高。

台股今（17）日開盤後直攻「萬二關卡」，終場以今日最高12,097.01點作收。...
台股今（17）日開盤後直攻「萬二關卡」，終場以今日最高12,097.01點作收。 圖／報系資料照
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昨日美股開高走高，美國總統與官員持續釋放正面訊號，川普於推特歡呼美股創高並取得勝利，且貿易代表萊特希澤與庫德洛再度信心喊話，強調第一階段協議已全部完成，未來美對中出口將倍增，終場四大指數收盤全數上漲，收盤均創下歷史新高。並帶動今日亞洲主要股市一片欣欣向榮，日、韓、台、陸、港股全數皆為紅盤格局，盤中又以台、韓、港股漲幅近1%表現最為強勢。

而觀察今日台股盤中表現，重量級權值股台積電將於19日進行第三度除息，欲參與除息的資金於今日開始進行最後搶進，帶動股價較昨日止跌回升，盤中走揚逾2%，而聯發科推出首顆5G晶片天璣1000，產品單價、毛利率皆高，加上明年有機會推出第二顆、第三顆，激勵今日股價盤中大漲逾4%，大立光也有逾3%的漲幅，三大權值股成為今日盤中攻萬二關卡的最大要角。

而今年盤面表現超強勢的族群如散熱、PA、PCB等，今日也持續有表現，包括超眾盤中走揚逾5%，宏捷科走揚逾4%，景碩、穩懋也有逾2%的漲幅等等。

兆豐投顧董事長李秀利表示，今日台股衝關萬二的重量三大要角中，半導體族群就佔了兩個，也呼應半導體是美中貿易戰開打以來最不受影響的族群。而台股站穩萬二後，可觀察年終作帳行情、明年元月效應，由於美中貿易協議第一階段已完成，且目前看來狀況樂觀，加上美國聯準會2020年將維持寬鬆基調，皆有助於明年行情提前開打，後續展望多頭趨勢不變。

台股台積電大立光聯發科

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