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高價生技買盤增溫 保瑞、康友-KY買盤挺

2019-12-17 12:10經濟日報 記者嚴雅芳／台北即時報導

生技股近期在盤面頗為活躍，隨著大盤指數攻上萬二大關，今日高價生技股普遍也有不俗的表現，也有不少個股挾題材表態。

生技股王精華（1565）盤中來到479.5元，漲幅2.5%，康友-KY（6452）盤中來到213.5元，漲幅2.9%，保瑞（6472）盤中來到155.5元，漲幅4.7%。另，益得（6461）和馬光-KY（4139）也各挾題材，獲買盤關注。其中，益得現金增資獲得國發基金注資，激勵股價跳空漲停;馬光-KY公布前11月獲利虧轉盈，也激勵股價表現，盤中來到42.5元，漲幅6.2%。

康友-KY主要布局涵蓋輸液、疫苗兩大領域，其中，輸液本業因大陸實施更嚴苛環保要求，及嚴審GMP加上限抗令，小廠加速退出，未來大者恆大的態勢顯現，康友-KY表示，目前業者已由幾年前400家以上，降至現在百家左右，未來可能只剩40家上下，競爭門檻不斷墊高。

大陸的輸液很多是含藥效的治療性輸液，需要經過藥證申請，康友-KY已累積55張藥證，且不斷增加治療性輸液產品的銷售比重以及提高部分產品售價，有利提升平均毛利率成長。

保瑞表示，去年在併購益邦時，一同取得了用於帕金森氏症的瑞多寧（Numient）緩釋膠囊權利，並以新劑型、新使用劑量、新單位含量新藥向衛福部申請許可，在今年7月已接獲核准函，並預計12月上市銷售。前期銷售將以自費為主，但未來亦考慮申請成為健保用藥。這款產品除了在台銷售外，也持續幫原廠代工，放眼海外每年800萬病友的龐大市場。

馬光-KY今年前三季受到新加坡教育事業拖累，導致前三季仍呈現虧損狀態，每股稅後虧損0.47元，公司於今年10月出售孫公司AIS61％股權，在卸下虧損包袱後，扭轉虧損局面，公司自結1-11月稅後淨利為6080.7萬元，每股稅後盈餘達1.45元，全年可望轉虧為盈，獲利表現並有機會挑戰六年來新高。

生技股康友

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