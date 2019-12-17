納智捷新車LUXGEN URX預接單報喜 股價出現慶祝行情

裕隆（2201）用行動讓外界了解集團發展LUXGEN自有品牌的決心，同步推出新車款、注資納智捷78億元，雙管齊下推動自有品牌，今（17）日裕隆股價擺脫盤整格局出現慶祝行情，盤中最高來到19.75元，盤中漲幅達2.8%。

昨天LUXGEN推出最懂台灣消費者5+X休旅車款，LUXGEN URX推山舊換新最低79.8萬預接單已經突破1千台，同時考量到長期發展，裕隆經董事會通過對納智捷現金增資78億元，提供納智捷在台灣銷售與營運所需資金。

這次的增資，主要是改善之前納智捷銷售不如預期所產生的營運虧損，進一步改善財務結構，另外，新資金可以用以對應URX新車開發資本支出，以及因應新車上市推動相關的資金需求，增資經銷公司與銷售營運的需求。

納智捷今年最重要銷售秘密武器就是URX上市發表會，尤其，URX預售反應熱烈，自開始接單短短不到一個月，預接單已經超過1000台，由於休旅車一直是國內銷售熱門車款，市場也預期URX新車價格比市場預期還優惠，高CP值可望吸引消費者上門選車；隨著賞車人氣增加，可望帶動其他車型銷售，提升納智捷明年整體銷量，改善獲利狀況。