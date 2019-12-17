DRAM合約價提前喊漲 這兩檔股票飆上波段高點

根據 TrendForce記憶體儲存研究（DRAMeXchange）最新調查，現貨價格急漲，改變市場氛圍，帶動DRAM合約價提前在明年第1季止跌，DRAM市況回春，相關廠商可望受惠，激勵今（17）日股價走勢，記憶體股普遍走揚，威剛（3260）續創波段高價，品安盤中一度衝達漲停，寫下2016年7月以來的新高價位。

TrendForce 指出，從整體供需狀況來看，在歷經近五個季度的庫存調整，今年第4季DRAM市場仍處於微幅供過於求，即便明年第1季DRAM的拉貨狀況可能呈現淡季不淡，但供需態勢最快仍要到明年年中才會正式反轉。不過，根據歷史經驗，價格上漲一向快於供需反轉，因此 TrendForce 原先預估DRAM的平均銷售單價將在明年第2季初止跌上漲。

但受到目前現貨報價大漲的激勵，及伺服器記憶體1X奈米製程的生產狀況普遍不順暢，影響整體供貨量， TrendForce 對明年價格預測進行修正，明年第1季時，雖然標準型記憶體、利基型記憶體與行動式記憶體價格預估仍較前一季小幅下跌，但伺服器記憶體有機會率先領漲，帶動整體DRAM平均銷售單價較前一季持平。

TrendForce 認為，DRAM現貨價翻揚，改變市場氛圍，在預期性心理因素下，有利於合約市場中買方的備貨意願提高，目前預估合約價可能提前至明年第1季止跌。

DRAM合約價提前止跌，法人看好南亞科、威剛等業者將可受惠；南亞科表示，第4季DRAM大廠庫存已回到正常水位，需求也較過去幾季明朗；威剛也表示，記憶體需求逐步增溫，產業景氣脫離循環谷底，看好明年下半年開始，記憶體業將再啟動大多頭行情。

DRAM市況回春，激勵記憶體相關個股的漲勢，威剛今日以69.5元開高，創去年5月以來新高價盤中漲幅1.91%；南亞科也是上漲攻勢，盤中漲幅3.14%；華邦電以19.6元開高，盤中漲幅1.28%；品安以26.6元開高走高，一度衝上漲停28.6元。

證券分析師張陳浩表示，DRAM報價止跌，推升包括威剛、華邦電及南亞科、品安等公司的股價走勢，加上5G題材的助攻，後續仍值得留意。