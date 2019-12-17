親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

柯文哲台北市長穩了 丁守中選舉無效之訴二審敗訴確定

台股多頭氣盛 三關鍵買賣停看聽

2019-12-17 10:56經濟日報 記者林婉琪／台北即時報導

隨著美股四大指數周一皆創下歷史新高，且蘋果收漲1.7%，蘋概權值股台積電、大立光帶動台指期突破「萬二」大關。法人指出，台指期三劍齊聚下，多方格局未變，什麼時候出場也可觀察這三大訊號。

中、美宣布達成第一階段協議，傳出中國承諾分階段購買大量美國農產品，美國則取消原定12月15日加徵關稅，市場不確定性因素消除，美股四大指數全面創高，台股今日盤中也順勢漲至12,000點。

群益期貨分析師林致彬表示，台股目前多頭趨勢穩定，但隨著高檔不斷創下29年半來新高，投資人仍須有居高思危心態，未來投資人可從三大指標：技術面、資金面、籌碼面觀察。

技術面：

台指期自12月11日收盤價突破11月初以來橫盤整理區後，連續出現兩個多方跳空缺口，多頭氣勢不正盛，未來12月12日高點將是多頭延續的關鍵，尚未回補之前，隨時都有機會往歷史高點邁進。

資金面：

台幣匯價同樣自12月11日開始，從30.5兌換1美金水位開始升值，雖然連續都收出抵抗的下影線，但整體往30的趨勢明顯，還沒出現明顯反轉之前，資金推進指數行情還是可以期待的。

籌碼面：

外資16日現貨買超20億，淨多單也溫和增加765口，留倉淨多單口數來到逼近5萬口水位，林致彬認為，雖然接下來即將進入耶誕假期時程，但多方信信仍屬凝聚，而散戶部分，16日多、空比為-19.21%，空單留倉較多單多出19%，且空單連續幾日持續增加，尚未有軋單停損之跡象，投資人可以觀察，一旦出現軋單情況，多頭趨勢才有可能突然終止。

綜合上述，林致彬指出，技術面觀察12月13日多方跳空缺口下緣，資金熱錢觀察台幣匯價下降趨勢，籌碼部分則觀察散戶軋單情況，三者出現其一提高警覺，其二出場觀望，三者齊聚則轉向保守因應。

台指期台股籌碼面

延伸閱讀

台積電、聯發科領軍！台股早盤漲逾60點 衝...

美四大指數齊創高 台股開高走揚盤中再刷新高

美股再創新高 台股大漲不易 但有機會挑戰12...

期貨商論壇／選擇權 操作買權

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

雙虎爆量 友達重回票面價

2019-12-17 00:24

台積目標價350元 外資新共識

2019-12-17 00:24

三大法人連四買 累計347億元

2019-12-17 00:24

證交所董座許璋瑤：集中市場市值挑戰40兆

2019-12-17 00:24

美四大指數齊創高 台股開高走揚盤中再刷新高

2019-12-17 09:34

股東會登記 須設定憑證IC卡

2019-12-17 00:24

合約辨識 先看收入認列

2019-12-17 00:24

元大EM主權債ETF 18日起募集

2019-12-17 00:24

低PB族群 短多點火

2019-12-17 00:24

PCB四傑 里昂喊買

2019-12-17 00:24

美時多元上市 凱基證輔導

2019-12-17 00:24

半導體、生技 可留意

2019-12-16 23:41

台股明年布局 國泰投資長程淑芬：穩中求小勝

2019-12-16 16:00

台股收漲12.04點續戰29年高 三大法人買超48.32億

2019-12-16 15:19

外資挺「PCB F4」 激勵PCB族群爆量漲

2019-12-16 15:17

作帳有題材 紙股動起來

2019-12-16 14:26

5G風起 散熱廠聚熱 超眾攻漲停

2019-12-16 14:26

布局建議 低位階族群 伴大盤衝萬二

2019-12-16 14:26

蘋果供應鏈 要辦耶誕趴

2019-12-16 14:26

低基期金傳、面板股接棒 台股小漲12點收11,939

2019-12-16 13:50

台股盤中震盪小漲 造紙生醫類股強勢

2019-12-16 12:12

京鼎自結11月獲利 超越上半年單季表現

2019-12-16 11:47

權王領跌、金融傳產撐盤 台股開盤跌12點

2019-12-16 09:28

美中達成貿易協議 台股提防震盪

2019-12-16 08:37

興櫃強棒 佐臻周漲74%

2019-12-15 22:19

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

外資挺「PCB F4」 激勵PCB族群爆量漲

2019-12-16 15:17

5G人氣衝 ETF受益人飆破90萬人

2019-12-16 18:20

PCB四傑 里昂喊買

2019-12-17 00:24

蘋果供應鏈 要辦耶誕趴

2019-12-16 14:26

5G風起 散熱廠聚熱 超眾攻漲停

2019-12-16 14:26

台積目標價350元 外資新共識

2019-12-17 00:24

低基期金傳、面板股接棒 台股小漲12點收11,939

2019-12-16 13:50

台積電、聯發科領軍！台股早盤漲逾60點 衝過「萬二」關卡

2019-12-17 09:42

低PB族群 短多點火

2019-12-17 00:24

GIS 傳代工蘋果屏下辨識

2019-12-16 23:30

美時16日上櫃轉上市 法人看好長期發展

2019-12-16 14:22

文曄董娘：就算大聯大出價每股100元 也不賣

2019-12-16 15:57

亞系外資看好PCB 首評台郡目標價上看140元

2019-12-16 12:16

台股明年布局 國泰投資長程淑芬：穩中求小勝

2019-12-16 16:00

雙虎爆量 友達重回票面價

2019-12-17 00:24

玉晶光 11月EPS 2.09元

2019-12-16 23:30

漢磊、茂矽 重返成長軌道

2019-12-16 23:31

鼎元搭5G熱 營運季季高

2019-12-16 23:30

作帳有題材 紙股動起來

2019-12-16 14:26

布局建議 低位階族群 伴大盤衝萬二

2019-12-16 14:26

台股收漲12.04點續戰29年高 三大法人買超48.32億

2019-12-16 15:19

亞泥 衝刺循環經濟商機

2019-12-16 23:30

大聯大：贊同文曄經營團隊增加持股

2019-12-16 21:57

整合效應看好 南亞科創波高

2019-12-16 14:26

證交所董座許璋瑤：集中市場市值挑戰40兆

2019-12-17 00:24

南亞科、旺宏 認購火

2019-12-16 23:16

虎航興櫃第2天股價翻黑 盤中跌幅逾10%

2019-12-17 10:19

台股盤中震盪小漲 造紙生醫類股強勢

2019-12-16 12:12

玉晶光11月稅後純益2.14億元 EPS 2.09元

2019-12-16 16:03

半導體、生技 可留意

2019-12-16 23:41

投保向群聯求償6.9億

2019-12-16 23:31

美時化學轉上市掛牌 凱基證券催生首檔多元上市案

2019-12-16 12:22

群光代理TCL 攻電視市場

2019-12-16 23:30

正瀚 擬重啟上市申請

2019-12-16 23:31

京鼎11月每股賺1.66元 優於預期

2019-12-16 14:21

弘塑 10月每股賺0.71元

2019-12-16 23:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top