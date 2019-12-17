台股多頭氣盛 三關鍵買賣停看聽

隨著美股四大指數周一皆創下歷史新高，且蘋果收漲1.7%，蘋概權值股台積電、大立光帶動台指期突破「萬二」大關。法人指出，台指期三劍齊聚下，多方格局未變，什麼時候出場也可觀察這三大訊號。

中、美宣布達成第一階段協議，傳出中國承諾分階段購買大量美國農產品，美國則取消原定12月15日加徵關稅，市場不確定性因素消除，美股四大指數全面創高，台股今日盤中也順勢漲至12,000點。

群益期貨分析師林致彬表示，台股目前多頭趨勢穩定，但隨著高檔不斷創下29年半來新高，投資人仍須有居高思危心態，未來投資人可從三大指標：技術面、資金面、籌碼面觀察。

技術面：

台指期自12月11日收盤價突破11月初以來橫盤整理區後，連續出現兩個多方跳空缺口，多頭氣勢不正盛，未來12月12日高點將是多頭延續的關鍵，尚未回補之前，隨時都有機會往歷史高點邁進。

資金面：

台幣匯價同樣自12月11日開始，從30.5兌換1美金水位開始升值，雖然連續都收出抵抗的下影線，但整體往30的趨勢明顯，還沒出現明顯反轉之前，資金推進指數行情還是可以期待的。

籌碼面：

外資16日現貨買超20億，淨多單也溫和增加765口，留倉淨多單口數來到逼近5萬口水位，林致彬認為，雖然接下來即將進入耶誕假期時程，但多方信信仍屬凝聚，而散戶部分，16日多、空比為-19.21%，空單留倉較多單多出19%，且空單連續幾日持續增加，尚未有軋單停損之跡象，投資人可以觀察，一旦出現軋單情況，多頭趨勢才有可能突然終止。

綜合上述，林致彬指出，技術面觀察12月13日多方跳空缺口下緣，資金熱錢觀察台幣匯價下降趨勢，籌碼部分則觀察散戶軋單情況，三者出現其一提高警覺，其二出場觀望，三者齊聚則轉向保守因應。