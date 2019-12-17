投信法人點燃引擎 美律落後補漲

揚聲器大廠美律（2439）今（17）日走勢強勁，終於脫離盤整區，主要受到投信年底作帳行情影響，投信近期積極尋找基期低的標的投資，並持續出脫高持股且股價已大漲的個股，以美律而言，近3個月來加碼逾4,300張，是拉抬美律脫離低檔盤整區的最大功臣，目前所有長線均線均已站上，大有挑戰今年高點197.5元的實力，投顧目標價剛好在166至198之間。

公司第四季揚聲器雖然成長20%以上，但仍將衰退10%，不如市場及法人預期，不過看好明年TWS及電競耳機ODM成長，最壞狀況已過。