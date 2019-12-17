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台積電、聯發科領軍 台股指數衝過「萬二」關卡

2019-12-17 09:42經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

台股指數今（17）日在台積電（2330）及聯發科（2454）領軍之下，9點36分...
台股指數今（17）日在台積電（2330）及聯發科（2454）領軍之下，9點36分衝過12,000點關卡，為明（18）日台指期結算行情熱身。報系資料照
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台股指數今（17）日在台積電（2330）及聯發科（2454）領軍之下，9點36分衝過12,000點關卡，為明（18）日台指期結算行情熱身。

美國紐約12月製造業前景指標大幅上升至29.8 創五個月新高，加上美國貿易代表保證第一階段貿易協議已經「全部完成」，今天清晨收盤的美股四大指數同步揚升，續刷歷史新高紀錄，終場美股四大指數漲跌幅介於+0.36%至+0.96%，其中以費半指數最為強勢，台積電ADR上漲0.50%。

台積電美股台股

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