美四大指數齊創高 台股開高走揚盤中再刷新高

美中協議利多續發酵，昨日美股四大指數齊創高，帶動台股今（17）日以11,939.62點開出後，在台積電回穩小漲，多頭買盤的追捧下，早盤最高至11,995.30點，再度刷新紀錄，惟創高後便受到獲利了解賣壓影響，指數略為收斂漲勢。

昨日美股開高走高，美國總統與官員持續釋放正面訊號，川普於推特歡呼美股創高並取得勝利，且貿易代表萊特希澤與庫德洛再度信心喊話，強調第一階段協議已全部完成，未來美對中出口將倍增。另外，公布房地產信心指數創下20年新高，亦帶動相關類股表現。

終場四大指數收盤全數上漲，收盤均創下歷史新高。場道瓊工業指數上漲100.50點，或0.35%，收在28235點；標普500指數上漲22.64點，或0.71%，收在3191.45點；Nasdaq指數上漲79.34點，或0.90%，收在8814.22點；費半指數上漲17.27點，或0.96%，收在1813.31點。

昨日台股籌碼面部分，三大法人合計買超48.3億元。其中外資買超20.8億元，投信買超1.8億元，自營商買超25.6億元。資券變化方面，融資增13億元，融資餘額為1427億元，融券增1.98萬張，融券餘額為67.5萬張。外資台指期部位，多單加碼759口，淨多單部位49668口。

法人表示，美中貿易戰第一階段協議達成；且英國選舉保守黨獲勝，英國脫歐等不確定因素可望落幕，年底前不再有重大負面因素干擾。加上全球央行資金寬鬆，資金行情發酵。12月份作帳行情升溫，台股各期均線多頭排列，中多格局持續。操作上，建議加碼前景較佳之類股，如5G概念股、半導體、PCB及網通等族群。