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5G人氣衝 ETF受益人飆破90萬人

2019-12-16 18:20經濟日報 記者趙于萱／台北即時報導

11月ETF市場最熱話題，無疑是全球最大5G ETF-「元大全球未來通訊」成立。根據投信投顧公會統計，受惠該檔ETF募集爆棚，其首度申報的受益人高達8.8萬人，加上股息型ETF持續吸金，總計11月ETF受益人大增逾11萬人、達到91萬人，為史上ETF受益人首度破90萬大關。

大型投信主管分析，目前ETF市場資金流向有穩定趨勢，除11月少數有5G ETF人氣衝高，整體仍以配息型ETF驅動。看好最快在今年底、最慢明年，ETF市場將達陣「百萬名」受益人。

11月全球資產高檔，ETF主力的債券ETF雖成長趨緩，但5G為首的主題型和股息型ETF強力吸金，帶動受益人攀高，使總規模成長到1.6兆元。

據統計，11月ETF受益人達91.6萬人，單月增加11.5萬人，雙創歷史紀錄；上個月貢獻最大、意外為5G題材帶動的「元大全球未來通訊」首月申報高達8.8萬名受益人、貢獻第一，次元大高股息增1.6萬人、富邦公司治理1.1萬人，元大臺灣ESG永續、富邦台50、國泰短期美國公債、元大滬深300正2等增加2,000-1萬人不等。

再次富邦美國特別股、元大台灣高息低波、富邦臺灣優質高息等，受益人增逾千人，也貢獻顯著。整體200多檔ETF，有105檔受益人都增加。

由於上個月受益人大增，不少ETF也創紀錄，除元大全球未來通訊以8.8萬名受益人、創下歷來ETF首次申報之最；元大高股息總受益人17萬人、為史上最多人買ETF的紀錄，另外元大臺灣ESG永續有4.2萬名受益人、富邦公司治理破3萬人、富邦台50達1.4萬人等，也都是相關ETF歷來最佳的受益人成績。

投信表示，從11月受益人成長及創新高趨勢來看，最大特色是5G題材鮮明，突破過往ETF「先成立、後養大」態勢，快速獲得共鳴。

「元大全球未來通訊」從募集到掛牌、甚至追募，創下多筆紀錄，此次再添受益人佳績，表現驚人。

其次台股股息型ETF，依舊受到追捧；今年以來，已連續數月出現資金湧入配息型ETF，需求強勁。

以投信公司看，則仍以ETF管理規模最大的元大投信稱冠，受惠該投信成功發行5G ETF，旗下總受益人躍至60萬人，占全體受益人比重提升到65%。

ETF受益人概況
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ETF元大投信高股息

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