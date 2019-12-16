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玉晶光11月稅後純益2.14億元 EPS 2.09元

2019-12-16 16:03經濟日報 記者劉芳妙／台北即時報導

光學鏡頭玉晶光（3406）公布11月自結稅後純益2.14億元，年增123%，每股純益2.09元。

外資看好玉晶光後市，近日加碼積極，今天股價一舉衝破500元大關，終場收522元，上漲24.5元。

玉晶光日前召開法說會，電董事長陳天慶表示，近年光學產業隨著應用擴大，光學鏡頭仍供不應求，針對明年營運展望，總經理郭英理看好明年5G手機換機潮，鏡頭廠有很多機會，加上多鏡頭發展確立、尤其中高階鏡頭需求強勁，不會有供過於求的疑慮，明年第1季淡季也會比今年同期好一些。

光學鏡頭玉晶光

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