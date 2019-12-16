台股明年布局 國泰投資長程淑芬：穩中求小勝

國泰金今（16）日舉行台灣經濟氣候暨金融情勢展望發表會，被問到對明年台股表現，國泰金投資長程淑芬說，今年是「步步驚魂步步高」。明年則要留意類股分散，輪動機率較高，明年穩中求小勝仍有機會。

目前看來從美國最新的非農就業與失業率數字看還可以，這一次的經濟復甦較久，但也沒看到什麼疲態，暫時沒有什麼風險，但是要再有動能類股的分散，不會集中哪一產業，未來類股輪動機會還是比較可能，整體從年初的討論從「機動」回到「穩重」，應回歸基本面，明年穩中求點小勝應該有機會，但是漲高的話，若有一些拉回逢低布局還是相對比較安全。

至於外幣表現方面，國泰台大產學合作計畫協同主持徐之強說，英鎊未來走勢還是會跟如何脫歐有關；亞幣的話，影響最大二大因素，一是中美貿戰，中國經濟表現。人民幣與經濟成長率連動，亞幣之間是連動的。至於新台幣稍微比人民幣強一些，上半年相對美元仍較強，下半年是台灣經濟較好，二是聯準會降息三次，讓美元相對疲軟，利差縮小後台幣因此升值，台股也蠻勇的，外資匯入推動也是影響之一。利率變動未來還是要看通膨發展，油價今年在60美元左右，預期明年穩定，對物價影響不大。此外全球金融風險也會影響經濟成長率，若保二保一都不行央行才會採寬鬆政策，會上會下就看這二個因素，看起來這二個因素都不會，應該是凍漲凍跌。

至於金融產業對明年經濟的因應方面，程淑芬說，因為全球利率很低，不同區域若景氣有變化，資產品質變化很重要，這二年對永續經營要求很高，金融業無論國內外業務都會放入這一塊，包括放款與投資，2020年機動性與彈性是需要的，但全球資金包括被動投資於股票與債券，都是相同的標的物，在堆疊一個榮景，不過資金會漲潮也會退潮，我們二年前就開始邊走邊看機動調整。期待2020年墊高後基本面上跟上來，這是一大重要關鍵。對金融業來說，更低的利率下產品與投資的調整，不同區域間風險要更注意，三是對客戶的保護要更重要，不能殺雞取卵。四是投資紀律都很重要。