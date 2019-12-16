台股首發布 三期現貨合編指數

證交所旗下臺灣指數公司（臺指公司）與期交所進行期現貨跨市場指數合作，今（16）日共發布「臺灣股市期權策略系列指數」首波三檔即時指數，分別為「臺股期貨指數」、「發行量加權股價指數掩護性臺指買權價外5%報酬指數」以及「智慧投資多因子30市場中立指數」，均委託證交所計算，目的為滿足市場多元的投資需求。

臺指公司表示，「股市期權策略系列指數」經電腦計算系統可計算三類型的指數，包括一、運用個別期貨、選擇權契約單獨或相互組合編製的期權型指數，如「臺股期貨指數」；二、結合股價指數或類型一的指數與期貨、選擇權契約組合做為指數成分編製的策略型指數，如「加權指數掩護性臺指買權價外5%報酬」指數；三、結合股價指數與期權指數的組合型指數，如「智慧中立指數」。

參考彭博資訊，到今年11月底，全球以連結期權策略指數發行的ETP（交易所掛牌商品）已超過1,000檔，主要以歐美市場為大宗，比重九成以上，亞洲中，以韓國為主、比重5%。

進一步觀察ETF的規模，又以掩護性買權策略ETF表現領先，高達73億美元，占整體期權策略ETF的資產規模90.5%，其次市場中立策略型ETF，有5.4億美元，（約6.7%），反映國際期權策略指數應用廣泛，受到市場參與者積極運用。