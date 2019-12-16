催化校園股神 元大投資模擬競賽冠軍績效近百

為帶領年輕人的投資風氣與培養在學年輕人的投資觀念，元大證券於10月21日起至11月22日舉辦「第三屆元大飆股」校園台股模擬交易競賽，共吸引全台超過百所大專院校、近3,600名在學學生參與。本屆參賽同學高手如雲，個人組冠軍由台灣科技大學以總報酬98.78%奪下，大贏大盤4倍之多！其中，中原大學，更是技壓群雄囊括了包含團體組的冠、亞軍及個人組第二、三、四名，為本屆活動的大贏家。

元大證券舉辦校園台股模擬交易競賽至今已邁入第三個年頭，延續2018年的熱潮，今年走遍全台25所大專院校，舉辦「元大飆股」校園台股模擬交易競賽說明會；共計有250所大專院校校系共襄盛舉，協同進行競賽宣傳，並與大專院校教授結合相關課程，引起同學熱烈迴響。

2019年除了有團體組及個人組競賽，更首度結合「線上開戶交易送6百」活動，除讓同學可利用「投資先生」APP挑選股票外，另支援全國349家金融機構的「線上開戶APP」，結合OCR的字元識別技術，讓同學可直接上傳雙證件與銀行存摺，輕鬆完成證券開戶，成功開啟踏入股市的第一步。

元大證券表示，這次競賽皆模擬真實台股的交易狀況，讓參賽者可真實感受資本市場的投資氛圍，且根據同學的操作績效觀察，近9成同學的投資標的，皆反應近期股市的交易趨勢。12月14日舉辦的飆股頒獎盛會，現場除了獎勵優勝者之外，更加碼1萬5千元的壓歲錢，讓優秀的參賽同學能開心的迎接新年，還邀請元大高階主管與優勝者分享校園模擬交易競賽中的投資心法，藉此透過彼此的交流為參賽者開啟未來投資理財之路。