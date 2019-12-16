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美時化學轉上市掛牌 凱基證券催生首檔多元上市案

2019-12-16 12:22經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證交所為擴大國內資本市場規模，扮演企業籌資和投資平台角色，2018年3月修法頒布多元上市方案，由凱基證券輔導的美時化學製藥（1795）今（16）日於證交所轉上市掛牌；在年末迎來首檔多元上市案，為證交所頒布多元上市方案以來，首家成功掛牌案例，深具指標意義。

多元上市係指開放營業模式具發展性而且達到一定規模，但是獲利狀況達不到上市條件者，可以透過多元上市管道進入資本市場。凱基證券向來致力於開發利基型與特色多元產業，在輔導美時的過程中，評估美時具備明確的創新營運模式，不論在規模及資源整合能力，其優異的選題能力及具高整合研究開發能力，創造營收表現優異，進而表現在高績效的營運管理及生產力，市值已突破百億元，皆能符合證交所多元上市條件。

凱基證券擁有臺灣經驗最豐富的投資銀行團隊，憑藉多年來的承銷輔導經驗，配合主管機關對新政策的大力推動，持續挖掘市場最優質的企業進入資本市場。

截至今年11月底，已成功主辦承銷案件27件，持續穩居台灣資本市場第一名，其中，不乏知名大型籌資案件，包含主辦大聯大100億元特別股及奇力新20億元可轉債發行，在初次上市櫃部分，也成功輔導利基型之特色公司，如鈺太、雍智及惠特等公司進入資本市場，凱基證券於投資銀行業務之優異表現深獲業界所肯定。

凱基證券將持續掌握市場發展趨勢，並擴大各項資本市場業務之市場佔有率，透過金控旗下跨子公司間之業務資源整合，深入兩岸企業佈局，為全球華人與臺商客戶提供完整、優質的投資銀行服務。

美時化學製藥上市掛牌典禮，由凱基證券董事長許道義(右起)、證交所總經理簡立忠及董...
美時化學製藥上市掛牌典禮，由凱基證券董事長許道義(右起)、證交所總經理簡立忠及董事長許璋瑤、美時化學製藥董事長Robert Wessman及總經理Peter Vazharov共同出席。(圖/凱基證券)
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凱基證資本市場證交所

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