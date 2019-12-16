京鼎自結11月獲利 超越上半年單季表現
國際半導體大廠資本支出增加，美系客戶追加訂單，半導體設備廠京鼎 （3413）自結11月稅後淨利1.38億元，每股稅後淨利1.66元，單月獲利超過上半年單季表現，優於市場預期，預期在竹南廠擴廠效益展開，2020年營運重回成長軌道。
京鼎第三季營運動能轉強，第三季營收17.64億元，季增6.34%，單季每股稅後淨利2.1元，為今年以來單季最佳，第四季陸續接獲美系大客戶追加訂單，11月營收7.78億元，為近15個月營收新高。
看好2020年5G、AI、伺服器成長潛力，國際半導體大廠台積電、英特爾及三星相繼宣布資本支出增加，半導體設備應材及艾司摩爾不僅上季財報表現亮麗，對於2020年景氣樂觀應對，應材認為半導體設備良性需求上揚，對2020年景氣感到樂觀，艾司摩爾則表示，隨著晶圓先進製程微縮，採用EUV製程需求強勁，EUV設備訂單需求將延續到2021年。
而京鼎美系客戶為全球最大半導體設備供應商，主要客戶包括：英特爾、台積電、三星等國際大廠，京鼎取得該客戶半導體設備材料備品供應，因應該客戶需求在竹南擴增產能，在半導體復甦、效益逐漸浮現之際，第四季又陸續接獲該客戶及半導體大廠訂單，2020年將大啖半導體設備擴增商機。
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