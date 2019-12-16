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南亞科垂直整合市場看好 今股價大漲再創波段新高

2019-12-16 11:29經濟日報 記者張瑞益／台北即時報導

DRAM大廠南亞科（2408）宣布擬透過鉅額交易方式，取得福懋科（8131）13% 股權，持股比重將拉升至32%，成為第一大股東，南亞科提升投資比重之後，未來將強化與福懋科的合作關係，除提升福懋科先進封裝技術開發能量，也將有利於南亞科DRAM發展垂直整合，市場在看好未來二家公司整合效果下，今南亞科股價再寫下波段新高。

在宣布將提升福懋科持股比重成為最大股東，並將和福懋科進行垂直整合之後，今日南亞科股價開盤之後持續走高，盤中股價漲幅一度來到5%，股價今日高點來到83.8元，不僅寫下波段新高，同時也是該股近三個月股價新高，並帶動今日記憶體相關個股走勢轉強，南亞科後市有機會持續挑戰今年股價高點約86.7元位置。

南亞科總經理李培瑛表示，福懋科長期以來為南亞科技後段封裝測試的主要合作夥伴，此次增加持股後，更能強化雙方未來產品工程、封裝及測試等方面策略合作，並提升南亞科整體營運績效及增強市場競爭力。對公司未來營運、財務及股東權益皆有正面助益。

南亞科擬透過集中市場鉅額交易方式，取得不超過5,748萬9,000股福懋科股份，約占福懋科股權13%，每股交易價格擬訂為35.65元，交易總金額以不超過新台幣20.5億元為限，在增加持股之後，南亞科對福懋科持股比重將由原先的19%、拉升至32%，成為第一大股東。

南亞科副總經理吳志祥也表示，目前南亞科的封測，約有六成以上透過福懋科進行，也就是福懋科高達六成以上營收來自南亞科，雙方合作關係緊密，且未來 DRAM 發展將朝垂直整合方式演進，會有更多先進產品，需要上下游彼此整合。

南亞科股東DRAM

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