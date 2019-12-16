權王領跌、金融傳產撐盤 台股開盤跌12點

美中貿易戰利多已大致反應在台、美股市，美股上周收盤基本持平，台股開盤則下跌12.12點，開在11915.61；觀察台股三王表現，台積電、大立光漲多賣壓出籠，早盤分別下跌0.7%、0.2%，鴻海則力守紅盤，上漲1.2%，部分金融、傳產指標股開始接棒撐盤。

上週五美、中達成第一階段貿易協議．中國承諾加大購買農產品並落實知識產權協議，美國取消原定15日關稅課徵，並在協議簽署後30天內，將1200 億美元商品部分，稅率自現行15%調降至7.5%，但2500億美元部分則維持25%不變，但貿易戰利多消息已大致反應，美股三大指數收於平盤附近，道瓊指數上漲0.01%，S&P 500指數上漲0.01%，NASDAQ上漲0.2%，費城半導體指數則是下跌0.6%。

上週五台股早盤拉高至本波段高點11990點，收盤則收在11927點，上漲 91點、漲幅 0.7%，成交量放大到1700億以上；OTC 指數則受獲利調節情緒影響，收盤下跌 0.5%，收在146.25點，出現創高拉回走勢。