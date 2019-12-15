外資展現軋空決心 分析師：結算上看萬二大關

上周依照川普總統表示，對於美中貿易第一階段的談判已接近達成，激勵台指期上周五一舉衝上12,000點大關，創下台指期上市以來的新高點，終場不敵心理因素失守12,000點，不過，期貨分析師表示，以目前外資對台股的加碼力道來看，正式收復12,000點關卡如小菜一碟。

期貨分析師表示，從籌碼的變化上，不難發現出外資軋空行情蓄勢待發，本波外資台指期未平倉量再度突破5萬口，顯示多頭攻擊重新歸隊，另外上周三開低走高，散戶見獵心喜，看到漲多回檔之後的反彈，大舉進場布局空單，當天加碼接近萬口，隔天開高走高大漲147點，很明顯的可以看出來，散戶的萬口空單已被鎖定，顯示外資表態軋空的決心，預期台指期的多頭行情至少會延續到周三月結算為止。

再從選擇權的未平倉量來判斷，期貨分析師表示，台指期的軋空行情，造成原本布局在履約價11,800賣出買權的空單被迫停損，並上移至履約價12,000，下方的支撐順勢向上至履約價11,900建倉，目前買賣權交叉在11,900，對台指期突破12,000的多頭行情具有相當大的信心，加上選擇權的P/C RATIO的比率大增，再度來到強勢多頭的160%以上，綜觀以上條件，已搭上多頭列車的台指期，周三的結算價將突破12,000點大關。

期貨分析師表示，從技術面來觀察，在連續兩波的大多頭行情中，MACD從波段漲幅約500點，根據歷史的經驗，這次MACD從12/11再度出現黃金交叉，截至上周五為止漲幅約250點，這表示台指期還有上漲的空間，戰勝12,000點大關不是難題。