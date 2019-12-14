美中貿易第一階段達成協議 法人：台股震盪

美中貿易第一階段達成協議，法人研判台股下周一（16日）先越過12,000點後轉為高檔震盪整理，盤面表現為中小股補漲、低位階權值股如金融傳產撐盤，並特別關注年底到總統大選的投信、傳產集團、政府資金操作布局。

美中宣布第一階段經貿協議文本達成一致，但上周五美股四大指數小漲小跌，帶領台股向上挑戰12,000點的台積電ADR下跌0.6%。

凱基投顧董事長朱晏民與華南投顧董事長儲祥生均指出，原因是主要股市已提前反應，不過研判下周一的台股仍會先慶祝而越過12,000點，但因台積電等領兵向上的大型股漲幅已大，資金會轉向在周五擔憂美中貿易談判變數、遭內資獲利了結或已先修正的中小股，指數再向上空間有限將轉為震盪走勢，但因總統大選將屆，下檔改由位階低的金融、面板、傳產如水泥股等權值股支撐。

法人操作動態上，朱晏民說，大部份的自營商與投信均已結帳，但因本月比拚的是全年績效，且不少投信在最近展開新年度重新布局換股，在今年剩餘的12個交易日要特別關注投信作帳兼布局的動作。

集團股作帳上，儲祥生認為今年不少傳產股漲幅落後，只要多頭趨勢持續，可以留意傳產集團股的順勢作帳，同時密切留意仍維持陸貨2,500億美元25%關稅的後續動向，以及因美中貿易戰受害的工具機、塑化、鋼鐵等產業是否因此見到好轉。