0050投資台積電比重 衝破40%

台積電（2330）漲勢太猛，不僅今（13）日市值一度衝破8.89兆元，在台灣50成分股的權重也大幅攀高！根據元大投信統計，指標-元大台灣50（0050）投資台積電的比重首度飆破40%，代表0050每上漲1%，有多達四成是台積電貢獻。

台積電本周再掀漲勢，受到外資大買，台積電先是衝破320元大關，隨即又突破330、340元兩道關口，今日尾盤以339元收市、上漲7.5元，累積周線漲幅達8.3%，今年還沒還原權息的漲幅更衝破50%。

台積電大漲對台股貢獻卓著，投顧曾統計，若加權指數扣除台積電，現在恐只在9,000點附近。而多虧台積電護航，加權指數整整多出近2,000點。

權王飆漲也挹注0050漲勢，近期該ETF勢如破竹，一度衝上97.4元，創新高。據元大投信統計，0050投資台積電比重也首度於12、13日連續破40%，投資張數高達9萬多張。

投信表示，0050投資台積電四成，等於ETF每上漲1%，有四成是台積電貢獻。而相較於其他電子權值股，第二大個股鴻海的投資比重約5.4%，聯發科3.2%等，幅度都遠不比台積電。

對此有不少理財達人指出，0050持有台積電太多，恐不再適合長期存股，不過也有退休買0050的專家認為，台積電權重這麼高，正映照台灣經濟環境，也反映台積電地位之重、必須加碼持股，否則會追不上大盤。

以不買0050來說，若有高效率的追指數產品固然好，然台股目前訴求貼近大盤的ETF不是效率不彰、流動性差，可能承擔另類風險。因此折衷方式可考慮0050搭配其他全球資產來降低風險。

另一方面，有些人認為，不適合買0050、應以減碼台積電並加碼其他權值股為策略，但首先此策略必須驗證為長期有效、可不斷進行。其次是奉行此法在一定程度也有別於ETF「追指數」的目標，而是重視「選股」。