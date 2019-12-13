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社群媒體選舉戰：從「兩大戰場」看2020大選

籌碼快用光 最大5G ETF申請追募

2019-12-13 22:04經濟日報 記者趙于萱／台北即時報導

曾引發市場話題、全球最大5G ETF「元大全球未來通訊」（00861）已經在11月中掛牌，受到美股先跌後漲，該ETF上市以來成績雖不突出，但因掛牌初期有大量申購，近期ETF在外流通籌碼已逼近「告罄」門檻；12日獲金管會核准追募，最高發行面額拉高到400億元。

元大全球未來通訊ETF在募集時因5G題材火熱，以超過96億元的規模報請成立，是有史以來台股股票型ETF成立之最，也一舉為全球最大的5G ETF。

元大全球未來通訊也在掛牌日上演股價大漲、溢價擴大的熱景，均吸引市場大幅關注。其後ETF雖先跌後漲，引發部分網民不看好，及至近日，台股由台積電（2330）領軍大漲，該ETF因台積電權重偏低，漲幅不及多數台股ETF續受議論，不過整體基金的「基本盤」仍很穩定，規模維持在150億元之上。

元大投信統計，日前元大全球未來通訊的在外平均流通籌碼，更連續多日都達到總額八成以上，也就是符合即將「告罄」必須追加的狀態，該投信因此申請追募，於12日獲金管會同意，最高發行總額得由200億元提高到400億元。

這代表若未來有買盤看好5G，持續加碼該ETF，ETF規模可進一步壯大到3、400億元。

另一方面，過去少有ETF掛牌不到20天就申請追募，元大全球未來通訊可說是在成立、掛牌創下多筆紀錄後，又添一筆紀錄、為「台股史上最快追募的ETF」。

金管會核准元大全球未來通訊ETF追加發行。金管會網站
金管會核准元大全球未來通訊ETF追加發行。金管會網站
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ETF元大投信台股

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