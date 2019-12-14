四類科技股 法人叫好

傳出第一階段中美貿易協議幾乎已經完成，推升台股昨（13）日持續改寫29年多來新高紀錄。投信法人持續看好5G、半導體、去美化、伺服器（server）等相關概念股。

日盛首選基金經理人林佳興分析，美聯準會11日FOMC決議維持基準利率目標區間1.5~1.75%符合市場預期，這是今年4月以來首次獲得委員會全體同意，且重申目前政策合宜，得以支持美國經濟延續擴張，暗示除非經濟前景出現重大改變，明年將維持現行利率水準不變。在經濟基本面無虞，加上外媒報導，美國總統川普行政團隊原則上已與中國達成第一階段貿易協議，法律文本尚未最終確定。雙方在政策上釋出善意，貿易戰持續往正向發展，有利股市展望正向，投資將重新聚焦明年上半年新產品發表相關供應鏈。

展望台股後市，群益葛萊美基金經理人蔡彥正表示，隨美中貿易協議即將簽署、整體國際金融環境有利多方，加上台股各期均線多頭排列，12月至隔年1季易漲難跌特性，台股多頭格局不變。在選股方向上可著重產業新趨勢、新規格、新應用、市占率提升、營收與獲利成長股等，包括5G、半導體、IC設計等類股值得留意。

林佳興則認為科技股可關注三大主題，一是5G相關PCB、網通、手機零組件及上游的晶圓、被動元件、記憶體，二是中國仍積極開發半導體，帶動IC、PA、IP服務等去美化概念股仍具商機，第三是AMD持續搶占CPU市占，伺服器新平台也推出，概念股受惠資料中心庫存去化且開始增加建置，加上低基期優勢，伺服器增長幅度大；傳產可關注需求端帶動族群包括生技、腳踏車、運動休閒、食品。