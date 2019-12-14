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四類科技股 法人叫好

2019-12-14 00:44經濟日報 記者蔡靜紋／台北報導

傳出第一階段中美貿易協議幾乎已經完成，推升台股昨（13）日持續改寫29年多來新高紀錄。投信法人持續看好5G半導體、去美化、伺服器（server）等相關概念股。

日盛首選基金經理人林佳興分析，美聯準會11日FOMC決議維持基準利率目標區間1.5~1.75%符合市場預期，這是今年4月以來首次獲得委員會全體同意，且重申目前政策合宜，得以支持美國經濟延續擴張，暗示除非經濟前景出現重大改變，明年將維持現行利率水準不變。在經濟基本面無虞，加上外媒報導，美國總統川普行政團隊原則上已與中國達成第一階段貿易協議，法律文本尚未最終確定。雙方在政策上釋出善意，貿易戰持續往正向發展，有利股市展望正向，投資將重新聚焦明年上半年新產品發表相關供應鏈。

展望台股後市，群益葛萊美基金經理人蔡彥正表示，隨美中貿易協議即將簽署、整體國際金融環境有利多方，加上台股各期均線多頭排列，12月至隔年1季易漲難跌特性，台股多頭格局不變。在選股方向上可著重產業新趨勢、新規格、新應用、市占率提升、營收與獲利成長股等，包括5G、半導體、IC設計等類股值得留意。

林佳興則認為科技股可關注三大主題，一是5G相關PCB、網通、手機零組件及上游的晶圓、被動元件、記憶體，二是中國仍積極開發半導體，帶動IC、PA、IP服務等去美化概念股仍具商機，第三是AMD持續搶占CPU市占，伺服器新平台也推出，概念股受惠資料中心庫存去化且開始增加建置，加上低基期優勢，伺服器增長幅度大；傳產可關注需求端帶動族群包括生技、腳踏車、運動休閒、食品。

第一金電子基金經理人施亭薇也持續看好大陸積極去美化帶來商機的半導體、5G、追加訂單的蘋概股。

三大投信基金經理人看台股 圖／經濟日報提供
三大投信基金經理人看台股 圖／經濟日報提供
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台股半導體5G

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