超微點火 概念股發威

英特爾CPU缺貨已成大勢所趨，超微（AMD）市占節節攀高。國際投資人看好「錢」景走旺，12日搶買AMD激勵股價飆漲近8%、領軍美國半導體股，連帶推動昨（13）日台積電（2330）、嘉澤等「AMD概念股」為首的電子股強漲，扮演台股衝鋒指標。

根據產業消息，目前英特爾伺服器CPU已接力消費型產品陷入缺貨。富國銀行（Wells Fargo）樂觀AMD市占提升，將其目標價升上48美元、挑戰歷史最高48.5美元；本土大型投顧也看好，今年底AMD伺服器CPU市占提高到4.4%，明年倍增到8%〜9%。

國際買盤情緒激昂，12日蜂擁買入AMD、股價勁揚7.9%收42.59美元，再創13年紀錄。累積今年AMD漲幅已翻倍、躍居標普500指數和美國半導體領漲股，台股中台積電、嘉澤、健策、譜瑞、祥碩、微星、茂達等「AMD概念股」跟著大踩油門躍居指標。

其中，台積電受AMD、蘋果等大客戶投單7奈米，第4季動能突出。瑞信預期，明年初AMD力推7奈米+的二代Radeon RX Navi，將持續帶動台積電7奈米收入增加。

嘉澤第4季來受惠AMD出貨，伺服器收入也預期提升。本土大型投顧調查，嘉澤本季總營收雖無可避免受淡季下滑，但AMD貢獻比重顯著拉升，明年起CPU新品競推，會刺激嘉澤AMD收入比重倍增到4%〜5%。

法人表示，嘉澤為AMD唯「二」CPU插槽和ILM供應商，使得AMD市占出現改善，嘉澤大幅受益。推估今、明年嘉澤營收將因此從149億提高到165億元，每股純益（EPS）躍升到25元。

健策受益於AMD伺服器、基地台晶片和IGBT（絕緣閘雙極電晶體）散熱需求增加，前11月營收成長逾17%。

投顧法人分析，AMD伺服器CPU市占若從4%增至8%，等於出貨量倍增，健策均熱片出貨也會有相當增幅。另一方面，因應產能供不應求，健策預計明年1、2季投產大園廠，車用IGBT水冷散熱模組貢獻可望擴大，以年度潛在EPS上探9〜10元推估，合理目標價上調到232元。