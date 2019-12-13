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台股續創波段高 外資買盤青睞銅板股

2019-12-13 18:22經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

台股持續刷新29年半以來的波段高點，13日收在11,927.73點，三大法人合計買超157.01億元，外資買超達159.43億元，統計本周以來外資買超逾萬張的公司有21家，其中除了玉晶光及台積電、鴻海、日月光投控等之外，多屬50元以下的銅板股，尤以買超友達最多。

台股本周上漲318.09點，漲幅2.74%，周線連二紅，指數站上11,900點之上，今日盤中一度逼近11,200點大關，三大法人合計買超157.01億元，尤以外資買超最多，統計今日外資買超前十大包括元大滬深300正2、中信金、新光金、友達、富邦金、群創、永豐金、中鋼、鴻海、元大金等，以金融股居多，達5檔，面板雙虎也持續吸金。

統計本周以來外資合計買超逾萬張的公司達21家，包括友達、中信金、新光金、群創、鴻海、富邦金、國泰金、中鋼、華邦電、彩晶、旺宏、永豐金、日月光投控、緯創、第一金、京元電、台泥、玉晶光、台積電、亞泥、榮成；其中有6家金融股，2家水泥股，鋼鐵及造紙股各1張，電子股有11家，其中半導體5家，光電4家，還有電腦及週邊設備及其他電子各1家。

台積電股價創下歷史新高，今日收在339元，上漲7.5元，漲幅2.26%，成交57,994張，市值增達8兆7,904億元，雙雙創下歷史新高，外資單日買超5,357張，合計本周外資買超12,498張。

日盛首選基金經理人林佳興表示，貿易戰持續往正向發展，據外媒報導，美國總統川普行政團隊原則上已與中國達成第一階段貿易協議，法律文本尚未最終確定。雙方在政策上釋出善意，Fed對經濟正面的口吻，12/11 FOMC決議維持Fed Funds Rate目標區間1.50~1.75%符合市場預期，這是今年4月以來首次獲得委員會員全體同意，股市展望正向，投資將重新聚焦明年上半年新產品發表相關供應鏈。

林佳興指出，全球各大央行的動作都積極放寬貨幣政策來支撐景氣，聯準會重啟資產負債表擴張，市場上資金充沛，感恩節消費表現仍佳，顯示內需仍可支撐經濟，中國政府出台政策對沖貿易摩擦風險的力度不減，並適時運用降準及定向降準等工具做調節，製造業PMI也止穩回升，台灣則受惠貿易戰轉單及電子備貨旺季使經濟表現相對較好。

林佳興說，產業方面，電子可關注包括 5G相關PCB、網通、手機零組件及上游的wafer、mlcc、memory；中國仍積極開發半導體，去美化的IC、PA、IP服務仍具商機。

AMD持續搶佔CPU市佔，伺服器新平台也推出，概念股受惠資料中心庫存去化且開始增加建置，加上低基期優勢，伺服器增長幅度大；傳產方面可關注需求端帶動的族群包括生技、腳踏車、運動休閒、食品。

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