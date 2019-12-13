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獨／遠航信託半數「搬走」 誰在喬事公文全揭露

南亞科以每股35.65元取得福懋科13%股權 成最大股東

2019-12-13 17:39經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

南亞科 (2408) 、南亞電路板與福懋興業股今(13)日共同宣布進行福懋科技股權交易；南亞科擬透過證券集中交易市場以鉅額交易方式，取得不超過57,489仟股福懋科技股份，約13%股權，每股交易價格擬訂為35.65元，交易總金額不超過20.5億元為限，成為第一大股東。

南亞電路板擬取得不超過13,267仟股的福懋科技股份，約佔3%股權，每股交易價格擬訂為35.65元，交易總金額以不超過4.7億元為限。同時，福懋興業擬以相同方式及價格處分不超過70,756仟股福懋科技股權。

南亞科總經理李培瑛表示， 「福懋科技長期為南亞科後段封裝測試的主要合作夥伴。這次增加持股比，由原先的19%增持至32%，更能強化雙方在未來產品工程、封裝及測試等方面的策略合作，並提升南亞科整體營運績效及增強市場競爭力。對未來營運、財務及股東權益都有正面助益」。

南亞電路板總經理湯安得表示，「透過這次持有福懋科技股權，除財務投資外，並可強化雙方持續開發IC載板及電路板等合作關係，提升營運績效」。

福懋興業總經理李敏章表示， 「隨著5G、人工智慧、物聯網和車聯網等新應用，更需要先進封裝技術的開發與導入，南亞科、南亞電路板參與投資，可促使3家公司的合作關係更加緊密，同時加強福懋科的技術開發能量，以因應未來產業需求。因藉由垂直整合可增加整體綜效，所以此交易不致影響公司股東權益」。

南亞科科技股亞電

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