親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

「韓國瑜總統後援會」等逾兩百社團被消失 臉書：違反守則

薯條倒餐盤這樣吃 速食店員工揭真相：母湯啊

2020年趨勢產業投資論壇 看好這些族群

2019-12-13 14:53經濟日報 記者周克威／台北即時報導

永豐金證券舉辦2020年趨勢產業投資論壇，以美中問題及創新產業投資為主軸，永豐投顧總經理李學師表示，貿易戰造成的訂單轉移讓許多台商受惠，台灣成為受惠的供應鏈，明年整體股市在企業接單信心與獲利回升下，仍可樂觀看待，包括5G手機相關供應鏈，運動休閒都值得注意。

永豐金證券「2020年趨勢產業投資論壇」，共展開三場主題論壇及十多家上市櫃公司分享產業趨勢，包括美中科技戰影響、2020年美國景氣與投資策略以及異質晶片先進封裝技術等議題都成為論壇焦點。

李學詩表示，展望2020年，看好5G 手機所帶動的先進製程、封裝與零組件材料升級等相關供應鏈，另外5G周邊環境部分也將持續升級；傳產部分，運動休閒風持續下，成衣需求仍穩定成長；另外汽車產業部分不乏部分零組件供應商受惠新能源、安全趨勢可開創新機，可留意長期投資之價值；惟美中衝突的市場風險投資人仍須應審慎應對。

資策會資深總監陳子昂在論壇中表示，展望2020年，美中貿易戰火持續延燒將迫使中國大陸加速產業轉型升級，全力發展5G、AI、智慧製造、半導體等科技產業，台灣需審慎面對對岸科技實力的崛起。

近期半導體庫存去化進入尾聲，明年產業景氣看法依舊樂觀，工研院楊啟鑫談到半導體封裝將朝向異質晶片整合趨勢發展，尤其在5G與AI的帶動下，先進封裝技術將出現明顯成長，也將吸引包括PCB跟晶圓代工業者搶進先進封裝的市場大餅。

5G半導體貿易戰永豐金晶圓代工

延伸閱讀

貿易戰苦主！華為：復元要2~3年 生存下來沒...

日月光投控受惠併購題材 美系亞系外資看多

思科晶片賣給微軟臉書

權證／台積、大立光 認購燒

相關新聞

美中貿易傳樂觀消息 台股上漲91點收11,927

2019-12-13 13:50

特別股報酬率突出 金控中鋼特別股存股族首選

2019-12-13 12:51

外資喊買 2金融尖兵應聲漲

2019-12-13 14:39

台股「萬二」有譜 15檔高勝率股扮先鋒

2019-12-13 14:39

股匯雙揚！台積電再締天價 台股兵臨12,000點

2019-12-13 13:43

多空對決鹿死誰手？ 股神5檔超級持股指引方向

2019-12-13 11:29

台股車輪戰 多頭部隊上陣搶賺年底行情

2019-12-13 11:27

美股走強、台積電飆新天價 台股漲逾百點站上11,900點

2019-12-13 09:30

台股早盤大漲逾百點 台積電衝上343元市值飆升達8.8兆

2019-12-13 09:22

元大新興債ETF基金 將募集

2019-12-13 00:40

股價創高族 多頭先鋒

2019-12-13 00:40

晶圓龍頭勁揚 供應鏈跟著旺

2019-12-13 00:40

彭博：台積大方給股利 完勝三星

2019-12-13 00:40

台股十悍將 股價飆新高

2019-12-13 00:40

熱錢狂湧 台股大開資金派對

2019-12-13 00:40

台積電領軍 台股再創29年新高

2019-12-13 00:20

就市論勢／記憶體、原物料 迎轉機

2019-12-12 23:54

蜜月行情啓動 嘉基上市首日大漲三成

2019-12-12 23:51

美中協商若這結果 台股老司機：台股將大跌千點

2019-12-12 20:43

台股創新高 嚴選營益率季增營收成長股

2019-12-12 15:30

台積電大漲12.5元市值8.59兆 貢獻指數約107點

2019-12-12 14:43

2款新iPhone備戰 蘋概股熱身

2019-12-12 14:38

台積電領軍+Fed暗示利率不動 台股匯雙漲

2019-12-12 14:38

回檔掃貨低基期股 小貿易戰影響股市短期表現

2019-12-12 14:32

驚！宣明智財產超陽春 聯電持股僅506股

2019-12-12 14:29

台積電點火 台股大漲135點收11,836點再創29年半新高

2019-12-12 13:51

台積電營收再創新高 謝金河：高價股飛翔

2019-12-12 12:39

影／台股創新高 顧立雄：老話一句「居安思危」

2019-12-12 11:22

台股驚驚漲誰是顧大盤？ 顧立雄這麼說

2019-12-12 10:39

精材明年5G射頻有譜 股價創22個月高點

2019-12-12 10:37

台積電開高飆上328元、市值衝8.5兆 雙創新高

2019-12-12 09:21

台積電飆328元歷史天價 台股大漲百點站上11,800點

2019-12-12 09:20

股海常勝軍／展望樂觀族群 逢低撿便宜

2019-12-07 01:53

就市論勢／集團作帳股 題材熱

2019-12-06 23:54

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

美中協商若這結果 台股老司機：台股將大跌千點

2019-12-12 20:43

台股十悍將 股價飆新高

2019-12-13 00:40

熱錢狂湧 台股大開資金派對

2019-12-13 00:40

美股走強、台積電飆新天價 台股漲逾百點站上11,900點

2019-12-13 09:30

彭博：台積大方給股利 完勝三星

2019-12-13 00:40

顯示驅動IC 供貨恐吃緊

2019-12-13 00:40

國巨產能利用率飆升

2019-12-12 23:50

台股衝破11,800點 多頭先鋒部隊出列

2019-12-12 20:10

嘉基今成功掛牌上市 最高來到96元

2019-12-12 15:53

股價創高族 多頭先鋒

2019-12-13 00:40

晶圓龍頭勁揚 供應鏈跟著旺

2019-12-13 00:40

台股早盤大漲逾百點 台積電衝上343元市值飆升達8.8兆

2019-12-13 09:22

玉晶光喊旺 瑞信上調大立光目標價

2019-12-12 18:25

原相全年EPS挑戰6元

2019-12-12 23:53

明泰斥資48.11億元 取得仲琦60.8%股權

2019-12-12 20:03

英業達明年展望正向

2019-12-12 23:51

台積電領軍台股再創新高 法人：追價仍宜謹慎

2019-12-12 17:14

昇達科接單旺 營運增溫

2019-12-12 23:53

仁寶攜雀巢 強攻長照

2019-12-12 23:50

國巨搭5G熱潮 攻微型化MLCC

2019-12-12 23:50

中美晶併購子公司旭鑫

2019-12-12 23:53

世芯營收拚九季最佳

2019-12-12 23:50

高價被動元件去化完畢 正文盤整待變

2019-12-13 10:25

中化生癌藥在美傳捷報

2019-12-12 23:51

健策滿手單 加速擴產

2019-12-12 23:50

中美晶加碼朋程 近2個月持股激增1.85倍

2019-12-13 10:56

權證／國巨、南亞科 四檔聚焦

2019-12-12 23:26

元太攻智慧教育、新零售

2019-12-12 23:53

宇峻遊戲IP授權 海外報捷

2019-12-12 23:53

台積電領軍 台股再創29年新高

2019-12-13 00:20

美中貿易傳樂觀消息 台股上漲91點收11,927

2019-12-13 13:50

台郡昆山擴廠 子公司投逾5億元買地

2019-12-12 19:03

五鼎明年營收拚增10%

2019-12-12 23:51

日月光投控受惠併購題材 美系亞系外資看多

2019-12-13 10:58

健策資本支出 兩年衝15億元

2019-12-12 23:50

台指期 外資加碼多單

2019-12-13 02:44

元大新興債ETF基金 將募集

2019-12-13 00:40

聚陽前11月賺一股本

2019-12-12 23:51

不再扮演關鍵角色 李世聰再度出清彰銀持股

2019-12-12 22:38

權證／台灣50、高股息ETF 靚

2019-12-12 23:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top