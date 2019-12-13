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美中貿易傳樂觀消息 台股上漲91點收11,927

2019-12-13 13:50經濟日報 記者葉子菁／即時報導

台積電開高再創歷史天價，台股今日也是開高，早盤以10,937.9點開高，一度拉升...
台積電開高再創歷史天價，台股今日也是開高，早盤以10,937.9點開高，一度拉升至11,990.78點，續往12,000點高點挑戰，早盤大漲逾百點。記者黃仲裕／攝影
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美中貿易樂觀消息不斷，激勵道瓊昨日大漲，費半續創歷史高，台股今（13）日開盤也跳空上漲，一舉攻克11,900關卡，權王台積電（2330）連兩日表現強勢，同步跳空開漲逾2%，盤中以343元再刷新高下，推升大盤指數漲幅隨即擴大逾百點，加權指數盤中最高達11,990點，續創29年半新高，終場以11,927.73點作收，上漲91.31點、漲幅0.77%，成交量增至1,703.32億元，周線連二紅。

美股開高走高，受惠美國總統川普表示，美中雙方非常接近達成重大協議，且隨後更傳出談判代表已準備簽署協議，並等待川普點頭批准，在美中貿易樂觀消息不斷，激勵美股四大指數昨夜上演慶祝行情，其中費半指數收漲2.7%，連兩日創歷史新高。並帶動今日亞洲主要股市也一片紅通通，日、韓、台、陸、港股全數開高走高，日股盤中漲幅逾2%表現最為強勢，港股也有近2％的漲幅。

權值股今日扮演多方領頭羊維繫人氣，電子權值股部分，台積電連兩日跳空開漲，今日盤中以343元再創新高價，南亞科走揚逾4.5%，聯發科、台達電、可成、研華也有逾1%的漲勢;金融權值股部分，受惠金控兩大龍頭富邦金、國泰金前十一月稅後純益表現亮眼點火，今日股價分別走揚逾2.06%及0.82%，其餘包括新光金走揚逾2%，元大金、中信金等也有逾1%的漲幅;非金電權部分，則以和泰車走揚逾2%最為強勢。

台股今日由半導體帶動創高，盤中最高11990高點，再創29年10個月以來的新高。台新投顧副總黃文清表示，近期台股噴出，短期將維持一定強勢，惟需留意在輪動的過程中，短線出現獲利回吐賣壓出脫，並爆出大量，呈現帶量收中長黑K的話，就表示短多結束，盤勢將轉趨震盪，但整體偏多格局仍不至於反轉。

台積電台股

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