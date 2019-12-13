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年終賽／31分鐘速勝布莎南 戴資穎分組第二晉四強

整理包／遠航復飛恐成空 成立一甲子為何卡在「亂流」

外資喊買日月光投控 目標價上看92元

2019-12-13 13:28經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

外資看好日月光投控（3711）併購題材、需求回溫及5G商機三大題材，美系外資、亞系外資同步力挺，美系外資重申加碼評等，目標價維持92元；亞系外資重申優於大盤表現，目標價由84元調高到90元。

日月光投控旗下環旭電子擬以4.5億美元收購法國Asteelflash控股FAFG全數股權，美系外資表示，Asteelflash為歐洲第2大EMS廠，具客戶基礎，加上產品組合多樣，將有助環旭電子進入新市場。

亞系外資指出，高通、海思、聯發科等客戶明年可能開始採用面板級扇出型封裝技術在5G手機上，將成為日月光投控明年的亮點，有助營運的表現，重申優於大盤表現評等，目標價調高到90元。

日月光5G面板

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