台積電2020年營運強勁 股價343元再攀高峰

台積電（2330）11月營收1,078.84億元，刷新歷史新高，看好5G、AMD處理器升級及資料中心推動高效能運算推升之下，明年第1季7奈米產能持續爆滿，營運淡季不淡，今（13）日股價跳空開出，一度來到343元，漲幅3.46%，再度改寫歷史新高。

受惠於蘋果、華為訂單挹注，台積電營收刷新歷史新高，外資預期在7奈米產能滿載之下，12月營收能維持千億元水準，主要歸功於5G的加速建設及資料中心及PC市場客戶的收益，第4季營收將繳出優於財測的成績， 2020、2021年台積電仍維持強勁成長，是5G、AI、高效能運算趨勢收益者。